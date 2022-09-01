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基本工資明年將調漲 蘇揆：待報上政院會立刻討論決議

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長蘇貞昌。報系資料照／記者葉信菉攝影
行政院長蘇貞昌。報系資料照／記者葉信菉攝影

基本工資今（1）日決議2023年月薪調至26,400元、調幅4.56%，時薪調至176元、調幅4.8%。對此，行政院長蘇貞昌表示，感謝勞資雙方共同討論出這項決議，等到勞動部報上行政院後，行政院會立刻討論，做決議後向社會大眾報告。

基本工資審議委員會今日召開，經過勞資政學四方討論，受到全球通膨高漲影響，台灣今年CPI年增率連續5個月超過3%，全年平均恐也將達3%水準，考量消費者物價指數飆高，民眾消費成本增加，各方皆認為基本工資確有調升必要，因此，明年基本工資月薪調至26,400元、調幅4.56%，時薪調至176元、調幅4.8%。

蘇貞昌晚間出席《他還年輕》特映會時表示，台灣有160萬的勞工朋友領基本工資過日，蔡總統非常重視基層勞工的辛苦，年年調薪，今年我們很感謝資方、勞方，大家一起討論，提出建議，我們看到調4.56%，自己很感謝大家從各方面來討論，等勞動部報上行政院後，行政院會立刻討論，做決議後向社會大眾報告。

基本工資 勞動部 蘇貞昌

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