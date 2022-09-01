基本工資調漲 吳東亮籲政府研擬配套助受疫情衝擊產業

明年度基本工資確定調漲4.56%，工商協進會理事長吳東亮今（1）日表示，本次會議結果在勞資學政四方理性協商下完成，工商界將配合辦理，並期望政府研擬提供有效的配套措施，協助受疫情衝擊產業。

吳東亮今日透過工商協進會發布新聞稿指出，勞動部今早召開基本工資審議委員會議，決定自112年1月1日起月薪由現行2萬5,250元調漲至2萬6,400元，調升1,150元，調幅約4.56%；時薪由現行168元調漲至176元，調升8元，企業每年勞動成本約增加350億元（包含：薪資、勞保費、健保費、勞退金、職災保險）。

吳東亮表示，本次會議結果在勞資學政四方理性協商下完成，工商界將配合辦理，並期望政府研擬提供有效的配套措施，協助受疫情衝擊產業。尤以去年總稅收超收4,327億元，其中營所稅超收919億元，創下歷年新高，建議將超額稅收用於協助弱勢產業，並同步檢討不合時宜的稅收如印花稅及貨物稅，健全稅制與合理稅收用途。

吳東亮指出，調漲基本工資將助長通貨膨脹壓力，導致物價上漲，建議政府審慎因應。如：夏季電價不宜提前實施、暫緩研議電價調整、審慎規劃調整健保費率之適當時機與調整幅度，並將大宗物資進口關稅的降稅、免稅措施延長至今年年底，以免助長通膨壓力及對企業經營環境衝擊過大。