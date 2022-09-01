明年基本工資26,400元出線 為何「去零頭」砍掉62元？
勞動部今（1）日召開基本工資審議委員會，拍板明(2023)年基本工資月薪由目前25,250元調升至26,400元，調升1,150元，調幅為4.56%；時薪則由目前168元調升至176元，調升8元。全案報行政院核定後，將自明年元旦生效。這是蔡總統上任後連續第七年調升基本工資。
勞動部長許銘春表示，這次討論主要參考主計總處最新預期今年消費者物價指數（CPI）年增率2.92%、及全年經濟成長率3.76%。其中，CPI年增率十足反映，經濟成長率則採「勞資共享，一半一半」，原本計算出來是調升到26,462元，但考量疫情及國際經濟變數，因此取整數26,400元，去零頭「回饋給資方」，她形容「有分享、有體諒」。
勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，若明年基本工資調升至26,462元，將從勞保投保薪資第一級，跨越到第三級，包括勞健保等投保級距，都會跟著變動；現在決定26,400元，剛好為勞保投保分級第二級距，雇主也可省下重新申報的行政成本。
許銘春表示，勞方委員在會中表示，因為物價上漲，今年調升基本工資的效果，已被通膨稀釋，且經濟成長的果實應該勞資共享。資方代表則表達，通膨壓力對勞工的影響，但也造成企業的生產成本增加、利潤減少，更應顧及那些尚未完全從疫情衝擊恢復過來的產業。
許銘春說，對於CPI全額反映在基本工資調幅上，勞資雙方一致；惟在經濟成長率分享上，勞資各有主張，因此原本應該是要調4.8%，最後決定調4.56%。
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