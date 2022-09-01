達德能源加速台灣光電計畫 增加3兆瓦特裝置容量

達德能源集團的太陽能發電團隊日前宣布，已獲准在台灣增加四項屋頂型太陽能發電裝置計畫。達德能源憑藉一己之力，已在台灣建構出重要、具競爭力的太陽能及風力發電系統，且將持續擴展太陽能光電的地位。

從積極的角度而言，台灣政府不會降低原有計畫的每度新台幣5.8952的躉購費率，並 且延長適用至2022年下半年。這樣一來，即使原物料取得的成本增加，但都將確保能提升台灣的再生能源的發電能力，有助於穩定能源。

台灣方面也將因這四項新的光電計畫而受益。在北台灣，達德能源將在新北市的台北港私人倉儲大樓屋頂，建置一個擁有1998.8瓩，結合屋頂停車場功能的發電計畫。

另兩項發電計畫則是座落在台灣的西南部。例如，台南市一座新建好的養雞場屋頂上，將建置一項 180.9 瓩的太陽能發電計畫；未來，兩棟座落在嘉義市的安養中心屋頂也將安裝太陽能模組，可產生163.8瓩的裝置容量。

最後，達德能源集團也將貫徹執行在南台灣的太陽能發電計畫，將會在屏東的一座現代化的養牛場屋頂，建置一個擁有 789.8 瓩的屋頂型發電裝置。

這四項屋頂型發電裝置都正在建構之中，今年底可望全數完成。從這四項新光電計畫中，可以看出除了風力發電，達德能源將持續鎖定在台灣發展太陽光電。

台灣達德能源公司太陽光電部總監葉文村說：「感謝有這麼優質的環境來發展太陽光電，對我們而言，我們將持續擴展太陽光電的遠景，未來也將致力於推動大型地面型、農電共生型、漁電共生型等案件。」

達德能源集團全球營運總監尼可拉斯（Niclas Fritsch）也說：「我們的團隊承諾持續善盡職責，在台灣建構的這四項新計畫，是我們在能源轉型過程中，重要的另一步，促使我們在全球能源轉型市場能更為主動積極。」