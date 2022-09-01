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7月用電量未增太多 每人負擔能源進口值卻翻倍

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
7月國人每人平均用電量為1097度，比去年同期僅多4度。圖／聯合報系資料照片
7月國人每人平均用電量為1097度，比去年同期僅多4度。圖／聯合報系資料照片

根據經濟部能源局7月的能源統計月報，7月國人每人平均用電量為1097度，比去年同期僅多4度，相差不大，但是平均每人負擔能源進口值高達10119元，比去年同期的5069元增加了約一倍。

國際能源價格飆漲，在能源統計月報的能源指標中，可以明顯看出差異。由於極端氣候，夏天一年比一年熱，加上疫情因素、出口暢旺等，全國用電增加，以平均每人用電量來看幾乎年年都會有小幅成長，去年平均每人用電量最多的月份，則是7、8、9、10月。今年7月國人每人平均用電量為1097度，比去年同期的1093度多了4度，增幅不多，但是，「平均每人負擔能源進口值」今年7月為10119元，比去年同期的5069元增加了99.6%，可見能源進口成本漲幅差異極大。

根據能源統計月報，今年1到7月的「平均每人負擔能源進口值」總計約為53460元，已經逼近去年全年總額56660元；若以去年用每人平均用電量估算，今年全年總額很可能挑戰2012年的高點88095元。

能源統計月報也同時公布亞鄰國家電價，在「電燈用電」上，7月台灣住宅用電約為每度2.59元，商業用電為平均每度3.6元；日本同月電燈用電則是每度4.87元，比過去兩年不增反減；韓國同月住宅用電平均每度2.47元、商業用電平均2.91元；新加坡同月住宅用平均每度6.35元、商業用也是6.35元；馬來西亞同月住宅用電平均每度2.33元、商業用電平均3.14元。

馬來西亞 電價 電費 台電 尖峰用電

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