全台首本《電動機車產業政策建言書》協助達成淨零排放

為協助政府達成「2050淨零排放」目標，台灣智慧移動產業協會（SMAT）今 (1) 日舉辦記者會，發布《2022臺灣電動機車產業政策建言書》，這是全台灣第一本明確提出電動機車最佳推動路徑的專書，希望能成為中央政府與地方政府的施政參考。

SMAT 的 《2022臺灣電動機車產業政策建言書》提出「電動運具六路徑，台灣攜手向前行」為主要訴求，六大路徑包括：一、加速達標：鼓勵地方政府制定比國發會2040年市售比100% 更提早達標的時程。二、在地施政：以在地需求作為施政依據，提升民眾對電動機車接受度。 三、多元補助：制定多元補助方案，刺激汰舊換新及新購電動機車誘因。四、挹注研發：政府挹注科技資源，投入電動機車研發及周邊產業發展。五、健全環境：政策協助偏遠地區廣設充換電站，健全電動機車友善使用環境。六、ESG好夥伴：政策獎勵企業選用電動運具作為其推動ESG之方案。

出席記者會的包括SMAT全體理監事、國發會產業發展處處長詹方冠、立委王婉諭員、洪孟楷、蔡壁如等人。

SMAT理事長王健全表示，全球各國都把推動電動運具的發展，視為達成淨零排放的重要政策方向時，SMAT決定出版專書，一方面爬梳全球各國的電動運具推廣經驗，另一方面依照台灣的使用環境提出具體可行的政策建議。比如台灣的機車密度是全球第一，如果政府可以將「2024電動機車總數破100萬輛」訂為政策目標，將會讓台灣很快的成為「電動機車王國」，進一步成為全球各國發展電動運具時的重要取經對象，這對於提升台灣的國際能見度會有很大的幫助。

王健全指出，減少碳排放是企業ESG的重要指標，而企業採購或是補助員工購買電動機車，均有助於企業推動 ESG，因此近期已成為許多大型企業的共同選擇。期待未來有更多企業採購電動運具，加入無碳化的行列，一起為台灣的淨零排放，永續發展而努力。

國立中央大學教授邱俊榮表示，台灣電動機車的新車市占率曾在2019年達到18.68%，但近年回跌到10%，表示未來有很大的銷售成長空間。尤其政府提出2050淨零排放路徑，訂出2040電動機車新售比100% 的目標後，代表現在的機車市場規模有多大，未來電動機車的市場規模就有多大。

工研院曾郁茜分析師指出，政策扮演產業重要幕後推手，全球指標國家對電動運具的推動政策可分為「鼓勵型政策」，包括「優惠補貼」、「賦稅優惠」、「政府採購」及「電動車改裝獎勵」等；另外是「限制型政策」，包括「增加賦稅」、「限制使用」。簡單來說，就是給胡蘿蔔也給棒子，希望達成最大的效果。