明年基本工資漲！商總喊補貼差額 經部：會進一步討論

基本工資審議委員會今（1）日決議，明年基本工資從2萬5250元調高到2萬6400元，調幅4.56%，每小時基本工資從168元調高到176元。對此，全國商總理事長許舒博呼籲政府應直接補貼差額；經濟部表示，會與勞動部進一步討論，如何減緩受疫情衝擊產業。

對於商總要求，經濟部表示，今日基本工資審議會中主要是先把漲幅定下來，有討論到建請政府研議配套措施。考量過去經驗，經濟部會與勞動部進一步討論，如何減緩受疫情衝擊產業，因資本工資調整所帶來的影響。

然而，今年餐飲業及零售業表現優良，根據經濟部統計處1至7月統計甚至已經回歸到疫情前水準。是否還適合由政府補貼，經濟部說，會再比較去年跟今年的情境。

許舒博今日透過新聞稿表示，基本工資在疫情期間一再調高，對服務業根本是傷口上撒鹽。勞工基本月薪自2011年以來已經調漲43%。商總調查旗下會員針對2023年的基本工資的看法，達65%的會員反對調漲基本工資，即便同意接受調漲基本工資的企業，也僅能接受在3%以內。

政府雖提供補貼措施，但以今年為例，核准補助的家數只有當時估算的2成企業，遠不如預期，有些店家反映門檻太高、規定繁瑣、不知道訊息，或是店都要倒了，關店或裁員止血比較實在，不如直接補貼差額比較有誠意。