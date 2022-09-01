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大同新任總經理 由副董事長王金來兼任

經濟日報／ 記者李珣瑛／即時報導
大同董事長王光祥（左）1日於臨時董事會後舉行記者會，宣布由副董事長王金來（右）兼任總經理。記者李珣瑛／攝影
大同董事長王光祥（左）1日於臨時董事會後舉行記者會，宣布由副董事長王金來（右）兼任總經理。記者李珣瑛／攝影

大同（2371）今（1）日召開董事會，通過委任總經理案，由副董事長王金來正式真除、兼任大同公司總經理。

王金來副董事長兼總經理曾於2020年擔任大同公司獨立董事，對於大同公司的發展以及內外部事務皆有一定程度的瞭解與熟悉。

王金來曾任國際四大會計師事務所之一的安永聯合會計師事務所所長，擁有台灣、美國、中國大陸的會計師資格，為國立政治大學經營管理博士，目前也是精英電腦副董事長兼總經理，並於台灣併購與私募股權協會及中華民國公司經營暨永績發展協會擔任副理事長。

王金來副董事長兼總經理於安永聯合會計師事務所早期服務時曾任大同公司簽證會計師，於安永30年期間，為台灣百大企業品牌及高科技公司獻策，對於國際事務、公司制度、公司治理與經營管理具相當豐富經驗與高效能溝通協調技巧。

對於新經營團隊進駐後大同公司這2年來的營運表現，王金來對歷任董事長及總經理表達誠摯的感謝。他認為，每一位歷任的總舵手對經營管理的獨到做法都厚植公司營運實力，貢獻大同的升級轉型，讓大同的營運表現亮眼事業成長。

大同公司2022年上半年度業獲利9.6億元，年增82.9%，EPS 0.41元，較去年同期增加了0.18元。大同交出自去年第2季以來，連續五季每股盈餘獲利的佳績。

本業方面，重電事業營收成長達51%、馬達成長8%。全力發展的太陽能及智慧能源與去年相較，也有3%之成長。

王金來表示，董事長秉持對全體股東及早發放股利的承諾與初衷，在大股東與董事會的支持下，將再接再厲努力開創大同的新局，實現利潤共享，股東權益多繋於員工的努力，故今年在績效獎金之外，會加發近年來首度發放的員工酬勞獎金激勵員工。這不僅是經營團隊對各事業單位之努力成果表示高度肯定，亦激勵各事業單位提高生產力，持續精進，展現堅實的團隊戰鬥力。

大同 安永 股東

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