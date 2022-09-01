明年基本工資調幅反映通膨 勞團籲：未來可能被抵消

基本工資審議委員會今拍板明年基本工資月薪由2萬5250元調升至2萬6400元，調幅4.56%，時薪由168元調升至176元，調幅4.8%。勞團會前喊出調幅11%，盼月薪調至2萬8000元、時薪186元，資方則堅持調幅不該超過3%。對於最後結果，全產總理事長江健興說，考量經濟景氣，勞資雙方各退一步。

台灣勞工陣線則說，雖然調幅一定程度地回應物價飆漲，但總體CPI上升趨勢仍不樂觀，此次漲幅仍有可能在未來被抵消，呼籲政府應透過相應的家庭支持與補助策略，協助低薪勞工度過物價寒冬。

江健興表示，以勞方立場而言，最新CPI消費者物價指數為2.92，基本工資調幅應該全部反映通膨狀況，但考量接下來疫情、國際情勢變數恐對景氣造成影響，勞資雙方各退一步，一起為台灣經濟打拚。

勞方委員、中華民國餐飲業工會全國聯合會理事長花錦忠表示，審議會剛開始，勞資有零星爭執，資方強烈主張調幅3％，勞方則從11％慢慢退守到6.8％，之後勞方認為近年調幅算式採「CPI年增率+二分之一經濟成長率」，算下來調幅應是4.8%，所以堅守4.8%底線。

花錦忠表示，最後是由部長許銘春出面協調，若以4.8%調幅算，基本工資月薪應調至2萬6462元，考量經濟情勢對資方也有影響，勞資互相體諒、各退一步，最後雙方都同意取整數2萬6400元。對於審議結果，花錦忠說，勞團當然不滿意，但堪能接受。

台灣勞工陣線協會則發布新聞稿呼籲，今天基本工資審議委員會雖作成持續調整的決議，但正本清源之道，應是儘速完成「最低工資法」，讓基本工資調整更加制度化。

對於部份輿論認為，基本工資調整將造成勞工失業、企業出走惡果，甚至造成通膨的持續惡化，勞陣說，基本工資包含今年已連續七年調漲，不僅未出現勞工失業、企業出走惡果，前6年來持續有感地調漲，反而讓台灣經濟更加活絡，也更有機會擺脫長期以來低薪的困局。

此外，勞陣表示，雖然本次基本工資調幅一定程度地回應物價飆漲，然而總體CPI的上升趨勢至今仍不樂觀，此次的漲幅，仍有可能在未來國際物價節節攀升的全球趨勢中被抵消，呼籲政府應立即針對基層工作者著手建構尊嚴生活支持系統，透過相應的家庭支持與補助策略，為數百萬名低薪工作者及其家庭維持基本生活品質，協助度過這波凶猛的物價寒冬。