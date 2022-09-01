快訊

軒嵐諾「長胖」再增強 氣象局曝2變數可能發布陸警

陳時中公布大巨蛋檔案？柯文哲突爆粗口：屁話連篇、X的

她苦哀買iPad「人生最浪費」 做這2事都用不到…狂勸退眾人

長聖8月營收5,702萬元、年增16.8% 前八月年增67.12%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

長聖（6712）公告 8月單月合併營收5,702.1萬元，與去年同期成長16.82%，改寫單月營收歷史新高紀錄，累計今年前八月合併營收3億8,965.6萬元，與去年同期相比增67.12%，主要來自病人對細胞治療之療效的正向回饋與肯定，長聖月營收表現亮眼，細胞委託製造能見度到明年4月，法人預估長聖今年業績將會逐季成長。

長聖新藥再助攻，異體臍帶間質幹細胞UMSC01，除了7月底獲得美國食品藥物管理局（FDA）同意，將以治療多發性硬化症（Multiple Sclerosis，MS）進行臨床一／二期a新藥臨床試驗之外，近日也宣布申請台灣衛福部食品藥物管理署（TFDA）進行多發性硬化症新藥臨床試驗。

長聖表示，多發性硬化症目前尚無可治癒的藥品，只能減少復發及延緩神經損傷，全球約有200萬名患者，約每10萬人有30名受影響，全台也有近2,000名病友與疾病抗戰中。由於神經或髓鞘細胞死亡後無法再生，因此長聖研發團隊利用異體臍帶間質幹細胞，研發出來的幹細胞治療，將提供多發性硬化症新的治療方式。

研究顯示，急性心肌梗塞患者即便打通血管加上藥物治療，仍有約20%到40%併發心臟衰竭，一旦罹心衰竭，五年存活率只有50%，因該類病患目前仍無有效治療。因此，長聖以UMSC01治療急性心肌梗塞，此新藥一期臨床試驗治療之創新特色，為全球首創雙重路徑注射臍帶間質幹細胞，治療途徑幹細胞經由冠狀動脈注射合併靜脈注射後，可強化細胞治療在急性心肌梗塞後免疫調節與抗發炎的療效。

長聖一期臨床試驗已完成，急性心肌梗塞患者完成一年追蹤後，無發生與試驗藥品相關之不良反應與未預期嚴重藥品不良反應（SUSAR）發生，此一期臨床試驗已完成安全性評估，並發表於心血管醫學的指標性SCI國際期刊Frontiers in Cardiovascular Medicine，長聖並於今年8月初申請美國FDA二期臨床a試驗，將進行臍帶間質幹細胞療效之臨床驗證。

幹細胞 營收

延伸閱讀

美股連四黑！台股早盤跌逾200點 台積電跌勢重

雲嘉首間！嘉基通過「細胞療法」治癌症 這些癌適用

腦性麻痺治療新趨勢 北醫附醫著手細胞治療臨床試驗

全球首創雙徑注射幹細胞治療 心梗男擺脫心衰竭人生

相關新聞

拍板！明年基本工資調升至26400元、時薪176元

勞動部今（1）日邀集勞資政學四方討論明年基本工資調幅，勞動部拍板決定，明（2023）年基本工資月薪由目前25,250元調...

爭搶輿論話語權！網路傳媒強強滾 幕後金主難現蹤

根據《財訊》報導，曾經穩居台灣報紙銷量冠軍的台灣《蘋果日報》，在母公司香港壹傳媒集團遭受政治干擾，以及傳統媒體環境蕭條的雙重因素下，去年5月宣布停刊，改以網媒《蘋果新聞網》運作，但在資金無法到位、交易案屢生變數後，《蘋果新聞網》宣告8月底收攤。

基本工資「連七漲」…工商團體喊補助 經部：會討論

基本工資明年月薪調至26400元，調幅高達4.56%，時薪調至176元，調幅為4.8%。，工商團體呼籲勞動部建議經濟部提...

內幕／基本工資原再多62元 現場委員揭密被砍掉的原因

勞動部今日拍板決定，明年基本工資月薪由目前2萬5250元調升至2萬6400元，調幅高達4.56%，時薪由目前168元調升...

基本工資調漲 商總理事長許舒博：在服務業傷口上灑鹽

基本工資審議委員會今日召開結果出爐，月薪與時薪雙雙調漲，對此結果，全國商總理事長許舒博表示，基本工資在疫情期間一再調高，...

明年基本工資調幅反映通膨 勞團籲：未來可能被抵消

基本工資審議委員會今拍板明年基本工資月薪由2萬5250元調升至2萬6400元，調幅4.56%，時薪由168元調升至176...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。