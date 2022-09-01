長聖8月營收5,702萬元、年增16.8% 前八月年增67.12%

長聖（6712）公告 8月單月合併營收5,702.1萬元，與去年同期成長16.82%，改寫單月營收歷史新高紀錄，累計今年前八月合併營收3億8,965.6萬元，與去年同期相比增67.12%，主要來自病人對細胞治療之療效的正向回饋與肯定，長聖月營收表現亮眼，細胞委託製造能見度到明年4月，法人預估長聖今年業績將會逐季成長。

長聖新藥再助攻，異體臍帶間質幹細胞UMSC01，除了7月底獲得美國食品藥物管理局（FDA）同意，將以治療多發性硬化症（Multiple Sclerosis，MS）進行臨床一／二期a新藥臨床試驗之外，近日也宣布申請台灣衛福部食品藥物管理署（TFDA）進行多發性硬化症新藥臨床試驗。

長聖表示，多發性硬化症目前尚無可治癒的藥品，只能減少復發及延緩神經損傷，全球約有200萬名患者，約每10萬人有30名受影響，全台也有近2,000名病友與疾病抗戰中。由於神經或髓鞘細胞死亡後無法再生，因此長聖研發團隊利用異體臍帶間質幹細胞，研發出來的幹細胞治療，將提供多發性硬化症新的治療方式。

研究顯示，急性心肌梗塞患者即便打通血管加上藥物治療，仍有約20%到40%併發心臟衰竭，一旦罹心衰竭，五年存活率只有50%，因該類病患目前仍無有效治療。因此，長聖以UMSC01治療急性心肌梗塞，此新藥一期臨床試驗治療之創新特色，為全球首創雙重路徑注射臍帶間質幹細胞，治療途徑幹細胞經由冠狀動脈注射合併靜脈注射後，可強化細胞治療在急性心肌梗塞後免疫調節與抗發炎的療效。

長聖一期臨床試驗已完成，急性心肌梗塞患者完成一年追蹤後，無發生與試驗藥品相關之不良反應與未預期嚴重藥品不良反應（SUSAR）發生，此一期臨床試驗已完成安全性評估，並發表於心血管醫學的指標性SCI國際期刊Frontiers in Cardiovascular Medicine，長聖並於今年8月初申請美國FDA二期臨床a試驗，將進行臍帶間質幹細胞療效之臨床驗證。