月薪與時薪雙調 這件事才是多數上班族說不出口的痛

針對基本工資審議會議今（1）日通過月薪與時薪雙調，1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，受到全球通膨高漲影響，台灣今年CPI年增率連續五個月超過3%，考量消費者物價指數飆高，勞工界期望基本工資調幅達11%，而產業界希望幅度落在3%以內，最終拍板基本工資月薪調至26,400元、調幅4.56%，時薪調至176元、調幅4.8%，此次結果顯見勞資雙方都有體認、讓步。

陳尹柔指出，此次基本工資月薪與時薪的漲幅對國內多數企業而言，應仍在可承擔範圍，雖能稍稍緩解高通膨的經濟壓力，但必須提醒的是，薪水長期漲不動，才是大多數上班族說不出口的痛，期盼企業主能夠確實獲利共享，滿足員工實質購買力，勞資攜手走出低薪困境。