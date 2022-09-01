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戰爭打不停！德國怕俄羅斯天然氣中斷 力圖能源轉型

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
「高雄2050淨零及循環經濟國際論壇」，邀多國代表參與倡議會談。記者王昭月／攝影
「高雄2050淨零及循環經濟國際論壇」，邀多國代表參與倡議會談。記者王昭月／攝影

氣候變遷是全球共同面對的艱難議題，世界各國為達2050淨零排放目標，紛紛祭出因應策略，高市府今舉辦2050淨零及循環經濟國際論壇，德國在台協會副處長陶愛瑪提及，德國天然氣主要仰賴俄羅斯進口，目前俄烏戰爭未歇，未來天然氣供應恐中斷，這也凸顯減少石化燃料依賴度、能源轉型的重要。

「高雄2050淨零及循環經濟國際論壇」，邀多國代表參與倡議會談。英國在台辦事處代表鄧元翰表示，英國已將因應氣候變遷視為內政和外交政策的重點，2019 年英國成為第一個立法實現淨零目標的主要經濟體，淨零策略也讓無碳替代品，變得更經濟實惠。

荷蘭在台辦事處副代表白瑞樸說，荷蘭2050年希望達成100%循環經濟，第一步是在2030年達到原物料使用減半，轉型為對氣候傷害較小的低碳經濟，另推動電動車充電站方案與計畫，小客車至2030希望能達零碳排。

澳洲駐台辦事處副代表劉溯源說，澳洲預計 2030年減少43%溫室氣體排放量，也扶持新型清潔能源產業發展，既有產業脫碳。目前淨零碳排政策已獲國會下議院通過，今年就能上線，2030年目標控制氣候升溫1.5度內，此外也投資200億澳幣打違現代化網，再生能源的運用至2030年增至82%。

德國在台協會副處長陶愛瑪表示，德國希望2030年減排45%並，達到碳中和，並提早2045年達到淨零目標。今年德國政府也加速風力及太陽能的發展，減少對化石燃料的依賴。另透過再生能源法案的補助，溫室氣體排放可望降到8.7%，未來46%的電力由再生能源提供，「風力及太陽能將成為德國能源轉型的支柱，也是最便宜的發電型式」。

陶愛瑪也說，德國一直仰賴俄羅斯供應天然氣，至2021年，天然氣發電占比仍達15%，但看見俄烏戰爭情勢高升，未來天然氣供應恐中斷，也成為德國力求能源轉型的轉捩點。而過去120年在來，煤雖在德國經濟扮演重要角色，卻也是溫室氣體最大的排放來源，因此德國2020年通過立法，希望在2038年逐步減少燃媒。

美國在台協會高雄分處處長黃東偉指美國總統拜登要求2050達成淨零排碳前，先於10年內達成一半的目標，並希望在全球減碳、迎戰氣候變遷的過程中，扮領頭羊角色。

德國在台協會副處長陶愛瑪（右）表示，俄烏戰爭打不停，也是促成德國加速能源轉型的契機。記者王昭月／翻攝
德國在台協會副處長陶愛瑪（右）表示，俄烏戰爭打不停，也是促成德國加速能源轉型的契機。記者王昭月／翻攝

德國 天然氣

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