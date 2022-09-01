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訂單減少 勞動部統計：無薪假一周增19家、142人

經濟日報／ 記者葉卉軒／即時報導
勞動部今（1）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。聯合報系資料照
勞動部今（1）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。聯合報系資料照

勞動部今（1）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，現有2,990家、19,892人實施無薪假，一周內增加19家、142人，以支援服務業（旅行社）最多，主要還是受疫情的邊境管制所影響。製造業也有金屬機電工業及資訊電子工業，都因訂單減少及原物料短缺，讓業者決定實施減班休息。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，製造業雖陸續出現放無薪假現象，但依目前觀察，仍屬企業個別事業經營問題，尚未看到某一產業整體放無薪假特別多的情形，且製造業實施無薪假的廠商多為20人左右的小型企業。不過，對於是否因全球需求下降導致製造業景氣轉為趨緩，勞動部會密切觀察。

王金蓉指出，這期無薪假人數較上期新增142人，主要集中在支援服務業48人最多、製造業36人、運輸及倉儲業26人，以及批發零售業4人，多數事業單位的實施人數在50人以下。住宿餐飲方面，此次則減少三家25人。

王金蓉指出，此次實施減班休息的製造業，包含「金屬機電工業」及「資訊電子工業」。其中「金屬機電工業」為新增一家汽車零組件業者30人，因訂單減少及原物料短缺而實施；資訊電子工業則有三家49人，其中二家各有20人左右，一家公司主要做溫度控制系統的電子零組件，也是因訂單減少，續簽實施減班休息；另一家新增人數也是20人左右，該公司則是做馬達控制系統，實施理由也是因訂單減少。

王金蓉表示，這次實施減班休息的製造業廠商，規模多不大，業者實施期間都是二個月，員工每月約減少工作2、3天，仍屬於個別企業經營狀況。對於近幾期都有製造業上榜，勞動部也有將數據提供予經濟部，經濟部工業局也會持續觀察各企業的營運狀況。

製造業 無薪假 勞動部

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