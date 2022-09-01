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內幕／基本工資原再多62元 現場委員揭密被砍掉的原因
勞動部今日拍板決定，明年基本工資月薪由目前25,250元調升至26,400元，調幅高達4.56%，時薪由目前168元調升至176元，調幅為4.8%。全案報行政院後，將自明年元旦生效。現場委員私下透露，原本月薪將調升至26462元，比現在還多62元，調幅高達4.8%，只是這樣將從原勞保投保薪資第一級距跨到第三級距，影響將更大，因此現場討論後，決定砍掉62元，維持在勞保投保薪資等級第二級上限。
現場委員透露，今天勞方提出勞工貢獻多，應全部反應景氣成長，將薪資調高6.68％，資方代表則認為，服務業、中小企業在疫情以來營收都受影響，再加上明年景氣不樂觀，堅持只能忍受最高調3%。
由於勞資雙方數字差距過大，最後學者建議按照以往ＣＰI全額反應、ＧＤＰ勞資各一半的方式計算，得出漲幅為4.8%、月薪26462元。不過，如此一來，將從勞保投保薪資第一級，跨越到第三級，包括勞健保等支出，都會連動提升，因此，現場有委員提出，不如扣掉62元，維持在勞保第二級距，最後達成共識通過。
另有委員說，這次調整資方早就知道勞動部規畫好的決定，因此也願意尊重，所以整個會議其實頗順利就完成，只是這次調幅也不小，將對產業、企業、服務都會有很大影響，相信未來服務業一定會將成本反映在價格上，造成物價上漲。
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