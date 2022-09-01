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基本工資「七連升」 人力銀行：正視「物價上漲」衝擊

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

基本工資審議委員會今（1）日登場，最終會議結果正式出爐，明年元旦起，基本工資「七連升」。對此，yes123求職網發言人楊宗斌表示，比起去年10月8日才確定，今年9月1日就達成勞資共識，而且基本工資超過4%的調幅，除了代表雙方皆正視「物價上漲」衝擊，同時也要反映今年「正數」的經濟成長率，讓勞工分享到成長的果實。

明年基本工資今拍板，在「時薪」部份，從168元，提高到176元，增幅為4.8%；而在「月薪」部份，預計由25,250元，提高到26,400元，增幅是4.6%。

楊宗斌指出，訂定基本工資主要目的，就是要照顧到「邊際勞工」，例如時薪的提高，有助二度就業婦女、中高齡勞工與學生打工族，改善他們的經濟狀況；至於月薪規定，雖然直接受惠的外勞、派遣工較多，不過在「比價效應」、「外溢效果」帶動下，能推升社會新鮮人起薪水準，緩步改善青年低薪化問題。

楊宗斌認為，基本工資精神，要考量弱勢勞工的生活，避免擴大貧富差距，而且他們又特別容易受到疫情影響，不少人甚至需要紓困度日。只是凡事「一體兩面」，若薪資上漲，無法避免企業將人事成本轉嫁給消費者，也就是勞工自己。

而且還可能減少人員聘用機會，或改採「自動化」生產系統、AI服務模式，甚至出現關店、企業倒閉危機。另一方面，假如減少「時薪人員」的使用、降低到班時數，變相增加「正職人員」工作量，恐怕導致過勞風險、提高離職率。

楊宗斌不忘提醒，若因基本工資調高，店家將成本轉嫁給顧客，像是「外食費」跟漲，每回變動就是五塊、十塊的增幅，恐怕都大於薪資增幅。因此最終會出現「雙輸」或「雙贏」局面，確實需要謹慎評估「經濟淨效果」：比如顧慮到中小企業的承受度，還有聘用較多計時人員的服務業。最佳狀況應該是：最終「薪資漲幅」仍大於「物價漲幅」，代表「實質購買力」增加，使得調薪機制「正向循環」到內需經濟。

楊宗斌透露，雖然回顧「金融海嘯」期間，在2008、2009與2010連續三年，受限當時景氣狀況，基本工資保持「凍漲」，但是目前的時空背景不同。首先在時機上，通膨壓力大，CPI年增率連五個月超過3%；接著本土疫情衝擊，不像去年狀況，例如餐飲業部份，今年並沒有限制內用，而且近期上街購物、觀光人潮回溫。藉由基本工資的調高，抵減物價漲幅，並刺激內需消費。

不過，楊宗斌也建議，每回針對基本工資的變動，勞資雙方看法經常不同調，甚至演變成「喊價」拉鋸戰，因此「最低工資法」正式立法有其迫切性。只是想取得兩邊皆認同的計算公式，以及適用行業別、企業規模差別，或者是否有地區(分區)差異，仍需法制化規定與罰則來落實。

基本工資 薪資

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