連7漲！明年基本工資月薪2萬6400元、時薪176元

基本工資連7漲！勞動部今召開基本工資審議委員會，經勞資政學四方委員討論，審酌今年物價上漲、經濟成長情勢，拍板明年基本工資月薪將調漲1150元，調升至2萬6400元、調幅4.55%，時薪調幅為4.76%，調至176元，這也是蔡英文總統上任以來第7次調升基本工資。

蔡總統上任以來，已連續6次調整基本工資月薪，由上任前的2萬8元提升到今年的2萬5250元，調幅達26.2％；時薪則調整7次，由原來的120元將提升到168元，調幅共達40％。

蔡總統6月曾公開表明將排除萬難繼續調升基本工資，勞動部長許銘春今早致詞則說，基本工資對弱勢勞工基本生活非常重要，今年上半年受國際原物料價格影響，國內物價漲幅比較大，尤其食物類價格升高，如何保障弱勢基層勞工維持實質購買力，是審議委員會的重要課題，雖國情情勢、疫情仍有不確定性，但我國經濟成長率仍有不錯表現，勞資應共享經濟果實。

工商團體、勞團兩邊陣營雖於會前較勁，工商團體主張調幅不超過3%，勞團主張調幅應達11%，月薪漲至2萬8000元、時薪186元，但近年基本工資調幅計算，原則上採「CPI年增率+二分之一經濟成長率」，而據主計總處最新預測，今年經濟成長率為3.76%，消費者物價者數2.92%，因此審議會前，外界多推估明年基本工資調幅可能落在4.8%。

據悉，勞資雙方對調漲有共識，只是在調幅上拉鋸，由於雙方都期望中午左右散會，11點多勞資先各自帶開討論，爭論後由許銘春在12半左右裁決月薪調升1150元至26400元、調幅為4.58%，時薪調升8元至176元。