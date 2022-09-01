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拍板！明年基本工資調升至26400元、時薪176元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部今（1）日邀集勞資政學四方討論明年基本工資調幅。聯合報系資料照
勞動部今（1）日邀集勞資政學四方討論明年基本工資調幅。聯合報系資料照

勞動部今（1）日邀集勞資政學四方討論明年基本工資調幅，勞動部拍板決定，明（2023）年基本工資月薪由目前25,250元調升至26,400元，調幅高達4.56%，時薪由目前168元調升至176元，調幅為4.8%。全案報行政院後，將自明年元旦生效。

據了解，明年基本工資調幅主要是全數反映主計總處預測全年消費者物價指數（CPI）年增率2.92%，經濟成長率3.76%則是勞資共享。此外，勞動部長許銘春同意明年將搭配政府補助。

自蔡總統上任以來，政府每年檢討基本工資且逐年調漲，月薪有六次調整，調幅達26.2％；時薪調整七次，調幅達40％。今日基本工資審議委員會拍板明年調幅，將是蔡政府連續七年調升基本工資。

勞動部長許銘春今日在基本工資審議委員會致詞表示，今年雖有疫情及國際情勢等不確定因素，但在全體國人努力下，台灣經濟成長仍然有不錯表現，主計總處預測今年經濟成長3.76%，討論基本工資的核心價值為「經濟果實勞資共享」。

她表示，基本工資對於弱勢勞工的基本生活很重要，今年上半年受國際原物料價格影響，國內物價漲幅比較大，食物類價格也升高，如何保障弱勢基層勞工維持基本生活的實質購買力，這是基本工資審議委員會重要課題。

基本工資 勞動部

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