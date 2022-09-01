學者推媒體與數位平台協商法律草案 籲政府正視主導

國際間超大平台使用媒體內容吸引流量，也取得全球高比率的數位廣告，影響媒體生存，但數位平台使用新聞內容未付費的不公平競爭問題，成為歐盟與美國、澳洲等國家重視的現象。國內多名學者聯合提出《新聞媒體與數位平台強制議價法草案》，建議主管機關為數位發展部。學者表示，唯有國內通過專法，新聞媒體要求平臺為使用新聞內容付費時，才能有法律依據。

法國與澳洲已陸續完成對國際間超大數位平台使用媒體內容的媒體議價法規，但台灣政府還在「協商中」。由國內傳播與法律學者推動國內民間版《新聞媒體與數位平臺強制議價草案》今天公布，希望積極推動包括中小型媒體在內的產製內容單位與大平台議價，必要時得進行強制協商。

有關數位平台是否應付費給新聞媒體一事，陽明交通大學傳播與科技學系教授陶振超根據調查指出，以上網者為分母，則有超過半數（51.49%）民眾，支持數位平台應該付費給新聞媒體。學者表示，這項法案將提交行政院參考，並尋求不同黨派立委支持。

台大新聞所教授林照真表示，由於數位平臺具有強大的科技能力，不但因此佔據數位廣告市場，平臺使用新聞內容亦未付費，因此形成全球新聞媒體生存困難的共通現象，不同民主國家先後採取立法程序，以維護民主社會中的新聞功能。草案第一條即強調新聞媒體維護自由與多元言論的民主功能。

負責起草的政治大學特聘教授王立達表示，本法事涉數位平台與新聞媒體等兩大數位經濟關鍵產業，如何能達到合理的資源分配與永續均衡發展，數位發展部為主管機關最為合適。