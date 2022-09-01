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外商在台研發投資金額達243億元 創歷史新高　

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長蘇貞昌今(1)日在行政院會聽取經濟部報告「吸引國際大廠來臺設立研發中心現況與推動做法」。根據經濟部統計資料顯示，目前國際大廠在臺之研發中心約30家，其中9家為近2年首次在台設立；外商在臺研發投資金額2022年創下歷史新高達新台幣243億元。

經濟部技術處長邱求慧表示，我國在引進外商來台研發已有不錯的成果。透過與國際領導廠商的合作，不僅加速提升我國的技術研發實力與全球同步，也達到提升本國研發人才素質的成效。尤其是國際大廠在台灣從事關鍵技術如半導體之創新研發，攸關全球經濟成長，吸引外商在台設立研發中心，讓各國利益與台灣連結，可增進國家安全。

邱求慧表示，目前國際大廠在台之研發中心約30家，其中包括美光(Micron)、默克(Merck)、恩智浦(NXP)等9家為近2年首次在臺設立。2022年外商在台研發投資金額創下歷史新高達新台幣243億元。其中，半導體領域有多家國際大廠來台研發關鍵技術，近5年研發投資逾新台幣300億元，預計帶動年產值新台幣2,300億元。

現因全球經貿局勢正面臨COVID-19疫情挑戰、美中科技角力、俄烏戰爭衝擊等，促使國際大廠重新調整研發及供應鏈布局。邱求慧說，而我國因疫情控制得宜及具備全球半導體產業關鍵地位等有利情勢，近兩年台來投資的廠商也有明顯增加。

另據國際重要智庫評比，台灣本身擁有高素質研發人力、完整產業群聚、絕佳創新能力及完整智財管理制度等優勢，因此吸引國際大廠近年來擴大在台研發布局與投資。

經濟部及其他相關部會將持續爭取全球指標性國際大廠來台投入研發，且加強平衡全球布局，並擴大研發人才之來源與供給，積極投入新興領域研發，以提升台灣在全球產業價值鏈的戰略地位，成為全球經貿發展不可或缺的重要夥伴。

新台幣 經濟部

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