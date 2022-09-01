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還在賠！勞動基金7月底累虧2,912.4億 收益率為負5.65%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金最新績效。聯合報系資料照
勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金最新績效。聯合報系資料照

勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金最新績效。因全球疫情及通貨膨脹仍高漲，而美國聯準會（Fed）升息三碼，未再加速升息，代表沒有跡象顯示美國經濟衰退，帶動全球主要股票及債券市場小幅反彈，截至今年7月底，勞動基金虧損縮小，但仍累虧2,912.4億元，收益率為負5.65%，7月單月回補1,543.5億元。

今年6月底，勞動基金收益率為負4,455.9億元，收益率負8.69%；7月隨著全球股市小幅反彈，累虧呈縮小局面。

展望未來，勞動基金運用局表示，整體而言，全球經濟存在產業庫存調整、通膨壓抑消費、各國央行緊縮政策及地緣政治衝突等因素，經濟前景蒙上不確定性陰影，使得國際金融市場持續震盪走勢。

整體勞動基金截至2022年7月底止規模為5兆4,315億元，7月全球金融市場略為回穩，單月勞動基金收益數較6月回升 1,543 億元。今年截至 7 月底之評價後收益數為負2,912.4 億元，收益率負5.65％。

其中，新制勞退基金規模為3兆4,518億元，收益數為負1,912.5億元，收益率負5.78％；舊制勞退基金規模為9,912億元，收益數為負573.4億元，收益率負6.74％；勞保基金規模為7,898億元，收益數為457.1億元，收益率負5.75％。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,590億元，收益數為負233.8億元，收益率為負5.25％。

勞動基金 通貨膨脹 勞退基金

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