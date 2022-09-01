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去年汽車貨運總運量7.5億公噸 載運砂、石、黏土居首

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處發布國情統計，110年汽車貨運總延噸公里數396.1億噸公里，年增1.1%，其中以砂、石、黏土及其他礦產占20.9%居首；營業貨車運費收入1,830億元，較109年增5.1%；平均每噸公里運費5.4元，年增1.9%。

主計總處表示，根據交通部統計，110年汽車貨運總運量7.5億公噸，較109年增1.7%，總延噸公里數396.1億噸公里，年增 1.1%；就運距觀察，營業貨車每公噸貨物平均運距66.0公里，其中每趟運距50公里以上占49.7%；自用貨車每公噸貨物平均運距24.4公里，其中近8成每趟運距未滿30公里。

110年汽車貨運量按商品來源觀察，以國產內銷貨占82.6%為大宗，進口貨占11.8%，出口貨及轉口貨合占5.6%；就商品別觀察，運量前十大商品計4.2億公噸，占總運量56.1%，其中以砂、石、黏土及其他礦產占20.9%居首，其次分別為貨櫃貨11.3%、水泥製品6.4%及鋼鐵初級製品3.5%，四者合占4成2。另110年營業貨車運費收入1,830億元，較 109年增5.1%；平均每噸公里運費5.4元，年增1.9%。

交通部 鋼鐵

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