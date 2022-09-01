基本工資審議會今召開 許明春定調：經濟果實勞資共享

一年一度基本工資審議委員會今上午9點登場，將由勞資政學委員討論明年的基本工資調幅。勞動部部長許銘春致詞時表示，期盼今天決議能創造勞資雙贏，經濟果實由勞資共享，並保障弱勢基層勞工的實質購買力。由於上一屆的基本工資審議委員、全國產業總工會前理事長莊爵安日前病逝，正式會議前，全體委員也默哀一分鐘致意。

許銘春表示，這兩年雖疫情紛擾，但勞資雙方在討論基本工資時都能相互體諒，讓她揪感心，期待今天會議能兼顧勞資雙方權益，和諧、理性溝通。

許銘春說，基本工資對弱勢勞工基本生活非常重要，今年上半年受到國際原物料價格影響，國內物價漲幅比較大，尤其食物類價格升高，如何保障弱勢基層勞工維持實質購買力，就是審議委員會的重要課題。

她指出，雖然受到國際情勢、疫情不確定因素影響，但在全體國人共同努力下，我國經濟成長仍有不錯表現，主計總計預計今年經濟成長率3.76％，期盼經濟果實能勞資共享。

她說，明天開始，台灣國手要出國參加國際技能競賽，希望大家為國手加油打氣，尤其產業要發展，技術人才是重要一環，好的人才能為企業創造利潤，企業也能給員工更好的薪資待遇，這也是討論基本工資的核心價值 「經濟果實勞資共享」，希望今天審議會能做出勞資雙贏的決議，給國家最基層的勞動者更好的保障。

會議正式開始前，因前一屆勞方委員、全產總前理事長莊爵安日前病逝，過去常與莊爵安激烈交鋒的資方委員、全國工業總會常務理事何語臨時提案，他稱莊爵安為「可愛的對手」，雙方一起在基本工資審議會奮鬥，期盼與會者能為莊爵安默哀一分鐘。許銘春也說，莊前理事長過去是基本工資審議委員，對台灣勞動界、基本工資審議付出諸多努力，讓人感佩也不捨。