影／基本工資審議今登場 勞團喊2.8萬 資方：盼漲幅合理

一年一度基本工資審議委員會今上午9點登場。會前，勞團在勞動部前高喊「低薪是國恥」，訴求明年基本工資月薪、時薪應雙雙調漲11%，月薪從2萬5250元調升至2萬8000元，時薪則從168元漲至186元，才能讓民眾擁有有感的實質購買力、維持邊際勞工家庭基本生活所需，並進一步刺激內需經濟。資方團體則說，不反對調漲，但調幅應該適度、合理，不可能調到2萬8000元，必須考量現實狀況。

全國產業總工會理事長江健興表示，Covid-19疫情影響持續、再加上俄烏戰爭引起原油、天然氣及原物料上漲，導致國際間通膨高漲，這一波通膨來得又急又快，一般民眾皆明顯有感。

江健興指出，主計總處預設今年經濟成長率為3.76%，最新的消費者物價者數2.92%，民眾痛苦指數持續升高，勞團認為，雇主賺的錢、經濟成長的果實應該跟勞工共享。

由於工商團體近來頻放話宣稱若調漲基本工資將影響物價波動，江健興說「這是謊言」，他指出，今年元月起基本工資調升5.21%，但物價是從去年就開始波動，食品類漲價尤其明顯，漲幅至少都在5%以上，「物價波動什麼時候是因為基本工資調漲、軍公教調薪而引起的？」資方說法是本末倒置。

江健興說，過去基本工資曾被凍漲十年，面對通膨，明年基本工資必須大幅調漲，才能帶動經濟活絡，提升人民的實質購買力與生活水平，這是勞工最迫切需要的。

全金聯秘書長韓仕賢則說，若基本工資沒提升，等同變相減薪，青年、女性勞動者、其他低薪產業的邊際勞工反受其苦， 台灣長期被批評低薪是國恥，政黨輪替後，仍沒有創造勞工更好的經濟福利生活，民進黨口口聲聲說保護勞工，也會淪為虛幻口號。

全國工業總會常務理事何語表示，經濟情勢沒有很好，疫情已經連續影響三年，產業界也是通貨膨漲的受害者，已苦撐將近三年，老本都快消失了，若基本工資調幅太高，只會傷害產業界經營意願，導致關場、歇業，也會造成國家薪資結構的扭曲。