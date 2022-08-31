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媒體議價民間版草案明公開 NCC：新聞媒體應有合理分潤

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
澳洲是全世界第一個要求谷歌與臉書為刊登新聞內容付費給媒體機構的國家。路透
澳洲是全世界第一個要求谷歌與臉書為刊登新聞內容付費給媒體機構的國家。路透

媒體議價問題廣受市場關注，新聞民主與平台議價論壇預計於9月1日記者節當天，公開國內民間版《新聞媒體與數位平台強制議價草案》；對於媒體議價，NCC（國家通訊傳播委員會）副主委暨發言人翁柏宗指出，新聞媒體工作人員努力產出的內容有價，應該要有合理分潤，歡迎民間提出草案版本。

數位平台興起之後，數位廣告分潤始終不透明，也致使媒體廣告萎縮，影響了媒體產業運作；過去三年來，不管是澳洲還是歐洲，都積極推動媒體議價，繼澳洲、法國先後完成新聞媒體與平台議價專法後，Google、Meta在法律規範下，依法使用新聞必須付費，以補償媒體損失。

台灣許多學者都強調訂立媒體議價專法的重要性，經過數月討論，政治大學法律系特聘教授王立達已完成草案全文，將於九月一日記者節中，聯合學者共同召開記者會公布。

該法案在擬定相關法條時，首先考量台灣特殊的媒體生態，並且參考澳洲《新聞媒體與數位平台強制議價法》（2021）、美國參眾議院《新聞業競爭與維護法草案》（2021）等立法經驗，最後完成台灣版《新聞媒體與數位平台強制議價法》。

記者會中，陽明交通大學傳播與科技學系教授陶振超將會公布最新民調，以民意調查的量化數據，說明民眾對於國定訂定議價法案的看法與立場；此外，高雄大學財經法律系教授謝國廉、台大新聞系教授林照真都將共同參與記者會，說明專法如何協助公平競爭、以及新聞在民主社會的重要性。

至於媒體議價未來會由哪個部會擔任主管機關？翁柏宗回應，目前行政院會正在進行協調。

數位廣告 NCC

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