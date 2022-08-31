媒體議價民間版草案明公開 NCC：新聞媒體應有合理分潤

媒體議價問題廣受市場關注，新聞民主與平台議價論壇預計於9月1日記者節當天，公開國內民間版《新聞媒體與數位平台強制議價草案》；對於媒體議價，NCC（國家通訊傳播委員會）副主委暨發言人翁柏宗指出，新聞媒體工作人員努力產出的內容有價，應該要有合理分潤，歡迎民間提出草案版本。

數位平台興起之後，數位廣告分潤始終不透明，也致使媒體廣告萎縮，影響了媒體產業運作；過去三年來，不管是澳洲還是歐洲，都積極推動媒體議價，繼澳洲、法國先後完成新聞媒體與平台議價專法後，Google、Meta在法律規範下，依法使用新聞必須付費，以補償媒體損失。

台灣許多學者都強調訂立媒體議價專法的重要性，經過數月討論，政治大學法律系特聘教授王立達已完成草案全文，將於九月一日記者節中，聯合學者共同召開記者會公布。

該法案在擬定相關法條時，首先考量台灣特殊的媒體生態，並且參考澳洲《新聞媒體與數位平台強制議價法》（2021）、美國參眾議院《新聞業競爭與維護法草案》（2021）等立法經驗，最後完成台灣版《新聞媒體與數位平台強制議價法》。

記者會中，陽明交通大學傳播與科技學系教授陶振超將會公布最新民調，以民意調查的量化數據，說明民眾對於國定訂定議價法案的看法與立場；此外，高雄大學財經法律系教授謝國廉、台大新聞系教授林照真都將共同參與記者會，說明專法如何協助公平競爭、以及新聞在民主社會的重要性。

至於媒體議價未來會由哪個部會擔任主管機關？翁柏宗回應，目前行政院會正在進行協調。