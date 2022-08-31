電信技術中心補助大增3億元 數位部回應了

有關媒體報導指財團法人電信技術中心111年接受NCC補助新台幣1.26億元，112年數位部補助大幅增加至3億元，數位部發言人李懷仁今（31）日表示，這恐怕是將電信技術中心的受贈收入誤認為受捐助金額，這是兩個不同的預算科目，顯然對預算科目有所誤解。數位部計畫內容與項目均明確列於預算書中，只要完整查閱預算書，即可清楚得知用途。

李懷仁指出，數位發展部對電信技術中心的預算捐助科目，均為執行各項業務計畫，今年總共捐助10項計畫，其中近半是延續過去NCC捐助計畫，111年由NCC捐助1.7億元，112年由數位部捐助1.9億元；另數位部112年新增捐助計畫約為1.1億元，包含擴增海纜登陸站、建構隱私強化技術、數據公益合規機制等重大政策計畫。

另有關於外界關切數位部編列國外旅費部分，李懷仁表示，數位部編列國外旅費有兩大需求：第一，出國行程包含參與駐外館舍的資安健檢，協助維護駐外館處資通安全；第二，出席實體會議可進行場邊晤談及活動，和與會人員進行深入交流，有益於推動後續合作，且國際會議及活動仍須依照主辦單位所提供的管道參與。至於數位部舉辦的活動，將會實體與線上雙軌並行，運用數位方式以利廣納各國人員參與，同時兼顧撙節經費。

數位部業務涉及多項國際重大合作業務，與各部會所編列國外旅費相較並沒有特別高。相關國際會議與活動包含「美國資訊安全大會(RSA)」、「亞太網路資訊中心(APNIC)會議」、「網際網路網域名稱及位址指配機構(ICANN)/政府諮詢委員會(GAC)」、「與歐美亞太等國家舉辦數位產業合作會議、洽談經貿與投資合作、技術移轉事宜」，及「國際資訊安全(DEFCON)及黑帽駭客(BLACK HAT)會議」等等，宜積極參與相關會議及活動，掌握數位技術與各國政策發展情形。

在一般事務費用方面，數位部為新成立部會，依「行政院所屬機關學校勞力替代措施推動方案」，人事編制中不得再有基本安全維護、環境清潔、駕駛、工友等職位，但整個辦公室仍有這些需求，因此將上述所需經費編列在一般事務費中。

委辦費部分，數位部112年度委辦經費共編列1.6億餘元，主要辦理項目及內容都已在預算書載明，簡述如下：

(1)數位策略規劃及管理計畫2,140萬元：主要辦理數位轉型調查分析及政策研究、數位轉型與數位創新事務等。

(2)連結民主網絡與創新計畫4,350萬元：主要辦理NSA/SA網路性能評量暨分析整合研究等經費、偏鄉地區 Wi-Fi 接取環境發展整合研究等。

(3)數位韌性之應用與強化計畫9,500萬餘元：主要辦理跨領域應用規劃計畫、「2040點子松」專案計畫擴大社會參與、設置多方利害關係人單一窗口推進陸海空網路基礎建設布局等。

李懷仁表示，數位部含兩署112年公務預算約57億元，其中含各部會移撥業務與預算約32億元，數位部依法編列預算，接受立法院監督，絕無「經費浮濫」情形。數位部計畫內容與項目均明確列於預算書中，只要完整查閱預算書，即可清楚得知用途。