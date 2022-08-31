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基本工資爭取28000元 勞資雙方拉鋸戰

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
基本工資審議委員會將在9月1日登場，勞工團體工鬥31日到勞動部前舉行記者會，要求基本工資月薪應該調至新台幣2萬8000元以上。（中央社）
基本工資審議委員會將在9月1日登場，勞工團體工鬥31日到勞動部前舉行記者會，要求基本工資月薪應該調至新台幣2萬8000元以上。（中央社）

工資議題攻防！勞動部1日將召開工資審議會，勞方喊話，希望能一次漲到2.8萬元，並儘速完成在政院許久未過的《最低工資法》；資方則盼勞動部納入疫情、俄烏戰爭衝擊與通膨等艱困狀況，將漲幅控制於3%內。學者認為，今年台灣經濟表現不錯，基本工資還是應該調漲。

勞方促調漲到2萬8

勞動部1日將召開基本工資審議委員會。多個勞團31日聯合喊話表示，盼此次基本工資能一舉調升到2萬8千元，否則難以達到蔡政府月薪3萬元的目標。

新高市產業總工會理事長何政家指出，如今物價飛漲，消費者物價指數（CPI）已經超越6%，若勞工月薪沒有3、4萬元很難活得下去，如果再沒有調薪，就形同於變相減薪。她強調，資方的成本上漲是原物料上漲為多數，「不該再拿調整基本工資來當藉口」。

勞陣副秘書長楊書瑋指出，勞動部2018年已將《最低工資法》送交到行政院，「但這3年多仍然躺在行政院裡」，呼籲行政院、立院法盡速完成立法，才能「回歸經濟成長合理分配、照顧底層勞工的根本目的」。

資方：只能漲3%

根據多個經濟機構預測，今年下半年經濟情勢不如去年來的佳，都在分別下修經濟成長率的預測值，顯示審議委員必須在物價及經濟情勢兩相權衡下，討論出明年基本工資調幅。

工商團體表示，隨著通貨膨脹、國際升息趨勢等，籲請政府在調整基本工資，要考量明年經濟情況，不要讓產業經營雪上加霜。尤其逾5成業者上半年營收減少，強調「若一定要調漲工資，大多數業者僅能接受調幅在3%以下。」

工總補充說，調升基本工資對於營收獲利良好的廠商並不會造成太多負擔，但對於為數眾多的中小企業，一方面要面對日益衰退的營運情況，另一方面又要面對工資調升的壓力，其艱辛可想而知。

學者：仍會調漲

針對勞方對工資的訴求，勞動部回應指出，蔡政府上任以來，月薪已有6次調整，調幅達26.2%；時薪調整7次，調幅達40%，「基本工資將由勞、資、學、政四方委員共同決定」，會綜合考量到勞工實質購買力下降、疫情及國際等各項因素進行通盤考量。

台大國發所副教授辛炳隆則表示，去年經濟成長情勢不錯，加上有紓困配套，讓基本工資調幅達5.21％，當時資方沒有很大反彈。包含主計總處、中經院等作出的數據都反應出整體經濟成長率還是不錯，因此認為「基本工資還是應該調漲」。

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基本工資 勞動部

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