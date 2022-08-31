森崴攜手中油 首創國內液化天然氣陸運模式

中油台中港液化天然氣廠今（31）日舉行111年度「物資經濟動員準備演習」，森崴能源（6806）旗下欣鑫天然氣公司為全台唯一與中油配合液化天然氣（LNG）灌裝測試的業者，並首創以槽車供氣，開啟國內液化天然氣陸運模式的供氣新紀元。

由於歐洲議會7月6日投票通過將天然氣及核能列為環境永續的「綠能」，為達成我國2025年燃氣發電占比50%的能源目標，中油繼完成台中港全台首座液化天然氣灌裝平台，7月中旬舉辦擴建台中廠天然氣儲槽動土，預計2026年完工後將提升台中廠天然氣供應能力每年達1,000萬噸。

欣鑫天然氣是中油以外台灣第一家取得經濟部核准天然氣進口事業資格的民間企業，主要業務為LNG進口、儲存、運輸，並提供場勘評估、安裝施工、運維保固等供氣服務，協助廠家改用潔淨能源LNG，更換既有的高汙染燃料，如燃煤、燃油等。

2021年欣鑫建置台灣第一座單點供氣站，並計畫在管線無法抵達的工業區興建天然氣衛星儲配氣站，優先提供工業區附近廠家LNG，將長年高汙排碳的燃煤、燃油鍋爐，改成潔淨能源降低空汙、減碳，可以解決燃煤及燃油工廠造成的空汙問題。

欣鑫天然氣首度引進以ISO Tank和槽車運送方式，將LNG安全運送至客戶端。陸續完成與宜蘭東大工業、新竹台灣積水化成品、山葉機車及中油高雄煉油廠舊址土壤改善工程等供氣合作，汰換燃煤、燃油鍋爐機組，並有多家企業陸續配合環保政策而與欣鑫簽署供氣合約，期望打造台灣工業區廠家低碳能源生態圈。

根據國際能源總署（International Energy Agency, IEA）評估，2040年以前全球仍須高度仰賴潔淨能源。潔淨能源LNG為「液化天然氣 Liquefied Natural Gas」的簡稱，是目前已知可大量供應且最乾淨的化石能源。其所產生之溫室氣體排放量較燃煤減少約45-55%，具能源利用效率優勢，是台灣和全球現階段穩定可靠的能源轉型選項。