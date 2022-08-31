欣鑫天然氣首創LNG單點供氣 開啟陸運模式新紀元

8月最後一天，睽違3年的壽險公會龍頭改選登場，原本在選前戰況激烈，但在第一輪投票選出21席理事時，備受矚目的潤泰少東、新任南山人壽董事長尹崇堯即落馬，對手全球人壽董事陳慧遊順利進入第二輪並以最高票當選理事長。 今年55歲的陳慧遊在政商界擁有好的人脈，在參選壽險公會理事長前，最受人熟知的是他曾在扁政府時期擔任總統府官邸總管，2004年他辭去官邸總管職務離開政界，輾轉進入商界，在好友轉介下擔任台陽投信董事長，後來也擔任秋雨創新董事長，搶救已示微的印刷產業，同時也擔任全球人壽董事。

2022-08-31 16:24