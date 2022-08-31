「飢餓黑熊」抄襲「愛食記」網站美食資料 公平會開罰

公平會委員會議今天決議通過，頑碼資訊有限公司使用競爭對手「愛食記」美食網站之食記資料，混充為自身「飢餓黑熊」網站及App內容，為足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平交易法第25條規定，處頑碼公司5萬元罰鍰。

公平會表示，頑碼公司「飢餓黑熊」網站及App提供網路使用者查詢餐廳資訊及食記文章，並透過銷售網路廣告版位給餐廳（或廣告主）賺取廣告費，或參加廣告聯播網所獲得之廣告分潤作為主要營收來源。「愛食記」也是提供餐廳資訊及食記文章之網站，同樣以網路廣告作為主要營收來源，「飢餓黑熊」與「愛食記」彼此具有競爭關係。

公平會調查發現，在「飢餓黑熊」網站建立前的2個月(約109年2月間)，網站建置人員即蒐集「愛食記」網站之食記資料，作為「飢餓黑熊」網站內容。在頑碼公司設立後，「飢餓黑熊」網站及App仍持續使用蒐集自「愛食記」網站之食記資料，直到110年8月19日頑碼公司才將蒐集自「愛食記」網站之食記資料食記資料，自「飢餓黑熊」網站及App移除。

公平會指出，「愛食記」網站收錄之食記數量達數十萬篇，涵蓋食記作者數量近千人，儘管「愛食記」並未擁有食記文章之著作權，但仍需耗費相當人力、資源及時間，在網路蒐集、整理食記資料之網址，並將網址以超連結方式顯示在對應之餐廳資訊頁面，係屬投入相當努力且具有經濟價值之網站資料。

公平會表示，頑碼公司使用「愛食記」網站之食記資訊，混充為「飢餓黑熊」網站及App內容，不僅榨取他人的努力成果，也可能減少「愛食記」網站的到訪率、廣告營收或其他經濟利益，對「愛食記」網站及其他憑藉自身努力、以正當方法充實網站內容之競爭對手形成不公平競爭，構成足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平交易法第25條規定。