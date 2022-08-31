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SparkLabs Taiwan發表新創成果 將橋接企業與新創合作

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

國際新創加速器SparkLabs Taipei 今日舉行新創成果展示的DemoDay 7，向投資人與潛在合作夥伴展現第七屆新創團隊，並宣布將更名為SparkLabs Taiwan。

SparkLabs Taipei創辦人暨管理合夥人邱彥錡表示，SparkLabs Taipei四年來投資並加速超過50組不同領域的新創團隊，今年積極擴大服務範圍，不但開設高雄據點，並增加企業服務窗口。邱彥錡表示，SparkLabs Taiwan希望在企業與新創合作中扮演橋樑。橋接企業與新創，讓企業得以獲得創新能量，突破發展瓶頸，而新創也得以接受市場的考驗，並獲得成長。

SparkLabs Taiwan拓展版圖服務企業，也將與Google、美國高通（Qualcomm）展開合作。美國高通公司業務開發總監暨「高通台灣創新競賽（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge, QITC）」計畫負責人戴郁文表示，去年起與 SparkLabs Taiwan 開始合作，今年將持續透過QITC與SparkLabs Taiwan深入合作，為2022 QITC入圍團隊早期新創創業家量身打造培訓課程及工作坊，針對各家新創背景和需求提供一對一輔導，連結新創家與海內外業師。Google Cloud 台灣技術副總吳貴融表示，將與SparkLabs Taiwan合作，提供創業者一站化的 One Google 服務，支持台灣新創走向國際市場。

高通 Google

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