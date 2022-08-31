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軍公教112年不調薪 全教總批人總「鬼話連篇」

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
行政院人事行政總處宣布軍公教112年不調薪，全國教師工會總聯合會，政府要政績天經地義，但因為要政績，就把軍公教的調薪丟一邊，這是完全不顧軍公教的權利和尊嚴。圖／全教總提供
行政院人事行政總處宣布軍公教112年不調薪，全國教師工會總聯合會，政府要政績天經地義，但因為要政績，就把軍公教的調薪丟一邊，這是完全不顧軍公教的權利和尊嚴。圖／全教總提供

行政院人事行政總處宣布軍公教112年不調薪，全國教師工會總聯合會表示，過去已多次提出數據證明，過去20年，軍公教薪資調整根本無法和經濟成長相對照，也遠落後民間企業平均薪資和物價指數的漲幅，造成實質減薪，生活尊嚴不斷下降，但人總卻不斷跳針說參照上述經濟數據，根本就是鬼話連篇，說會蒐集意見，也只是欺騙軍公教的低劣手段，真正影響調薪的因素和經濟數據無關，而是政府的財政負擔。

全教總今天發布新聞稿，表示7月28日召開記者會，提出評價公教調薪的指標，參照外國通用的做法定出比對民間企業平均薪資成長的「羞辱指數」，以及比對物價指數漲幅的「懲罰指數」，並以去年行政院宣布調薪4%後的經濟數據變化，比照民間企業平均薪資，至少應調3.01%，而比照物價指數應調漲3.59%，才不會構成對軍公教的「羞辱」和「懲罰」。

全教總說，然而，行政院決定軍公教明年不調薪，所以「羞辱指數」達到最高等級的10分，「懲罰」指數也達到最高等級的10分。

全教總表示，人總認為因疫情關係與產業紓困需要，政府財政收支短差擴大，所以不便調薪，但蔡英文總統前幾天才在臉書上，宣稱明年預算史上最高，還債最多、社福最多、國防預算史上最多，代表政府財政無虞。讓人不禁懷疑，到底是蔡英文總統講的正確？還是人總說的才對？抑或是政府要政績，就把軍公教調薪丟一邊？

全教總說，政府要政績天經地義，但因為要政績，就把軍公教的調薪丟一邊，這完全不顧軍公教的權利和尊嚴。軍公教為國家戮力從公，國家有難就忙翻天，但政府沒有給予獎勵，還因為要彰顯政績，而把本應用於軍公教調薪的預算拿去用了，也讓人想起許多不法的社福團體，給社工薪資後要求社工回捐的情況，要你做的要死要活，還要你把薪資捐出來，二種情況並無二致。

軍公教 薪資 全教總

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