總預算用填台電漏洞 藍籲檢討能源政策

112年總預算年增率創新高，竟然是為了填補台電、勞保的漏洞？國民黨立委費鴻泰31日表示，112年預算年增率高達20.8%，創歷年新高，舉債金額也創紀錄；國民黨總召曾銘宗則表示，政府用大量預算補台電、勞保的漏洞，呼籲應重新檢討能源政策，並改革勞保基金。

預算年增很誇張

費鴻泰表示，長年待在財政委員會審核預算，相較過去增長率都小於6%，但明年的預算年增率達20.8%，直呼「從來沒有看過如此誇張的增長」。他強調，政府去年借貸1736億，再加上特別預算2128億，舉債也是創下紀錄，強調「112年度累積的債務餘額高達6.6兆，相當於每個人出生22.6萬的債務。」

他說，國民黨支持要增加國防預算，但呼籲政府應遵守財政紀律。費鴻泰批評說，現在政府常態性編列特別預算，不僅有規避監督之責，更是「讓財政走在鋼索上」。

預算填補政策缺失

國民黨立委賴士葆表示，今年度預算歷年來增長最多，增加了4650億，但卻集中在兩個地方。第一、「台電的資本支出」，今年1月到6月累積虧損達1360億，廢核四還要認列損失2849億，為了怕台電倒閉，所以增加1500億的預算；第二、「勞保基金將破產」，因為擔心勞保基金倒掉，也編列450億的撥補。

他痛批，高額預算背後，就是錯誤的能源、勞保政策。賴士葆強調，現在全世界都在重啟核電，只有台灣背道而馳，而且俄烏戰爭也讓大家發現，天然氣價格與供應是多麼不穩定。他進一步說，勞保政策更是為了拉攏勞工，出現愈來愈大的財政漏洞，高呼「錯誤的政策比貪汙更可怕」。

檢討改善能源、勞保

曾銘宗表示，勞保基金預估到117年會破產，估算每年要撥補800億到1000億才能維持運行。但最近股市大幅下跌，更會加速勞保破產，為了維持勞保基金相對穩健，蔡政府不應該再規避勞保基金的改革。

他指出，台電資本額約為3300億元，但因為近年虧損，再扣到廢核四需要認列的損失2849億，相當於台電淨值為負的，已經是形同破產。曾銘宗說，政府不能只是一味的補漏洞，更應該重投檢視錯誤的能源政策。

此外，曾銘宗指出，明年防疫預算比今年來得更高，質疑「疫情不是相對樂觀了嗎，為什麼經費不減反增？」他強調，尤其當衛福部有著疫苗資訊封存30年的黑歷史，相關狀況都不透明，更讓人擔憂高額預算背後，還有重重內幕。

【更多精采內容，詳見 】