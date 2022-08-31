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基本工資審議明登場 勞團喊2.8萬 蔡總統才能圓夢

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
基本工資審議委員會將於明天召開，工鬥團體今赴勞動部前訴求明年基本工資應上調至2萬8千元。記者葉冠妤／攝影
基本工資審議委員會將於明天召開，工鬥團體今赴勞動部前訴求明年基本工資應上調至2萬8千元。記者葉冠妤／攝影

基本工資審議委員會明將登場，由勞資政學四方委員審議明年基本工資調幅。工鬥團體今早到勞動部前喊話，要求勞動部長許銘春明天態度硬起來，將明年基本工資上調至2萬8000元，才能在蔡英文總統卸任前達成她的3萬元夢想，「如果連總統都達不到夢想，平民怎麼達到？」

現行基本工資月薪2萬250元、時薪168元。主計總處預測台灣今年經濟成長率將達3.76%，而日前發布的7月消費者物價指數（CPI）年增率為3.36%，其中外食費年增率更飆至6.76%，續創近14年新高。

新高市產業總工會理事長何政家指出，萬物齊漲之下，勞工等同變相減薪，在大台北地區，月薪沒有3、4萬元過不了生活，呼籲明年基本工資必須調到2萬8千元，才能達到蔡總統的基本工資3萬元夢想，如果連總統都無法達成夢想，平民怎麼達到？

何政家說，工商團體老說調整基本工資會提高企業成本，但企業成本最吃重的是原物料，大多數企業的工資支出只占成本5％，請工商團體不要再拿成本當理由來拒絕調薪。

全環總理事長蘇家源則說，南韓最低工資月薪為5萬386元、時薪204元，台灣的GDP比人家高，基本工資最比人家低那麼多，「見笑啊，輸韓國。」

新北市產業總工會理事長洪清福表示，資方團體對外放話基本工資提高將造成物價上漲，這說法完全是誤導大眾，本末倒置，且就算基本工資不漲，物價一樣會上漲。周邊的亞洲國家就屬台灣基本工資最低，這陣子很多台灣人被騙到柬埔寨，原因之一就是台灣薪水太低，這些人才會被柬埔寨的高薪條件吸引，呼籲勞動部明天硬起來，該給勞工的一定要給，屆時蔡總統就能在卸任時光榮地說自己總算圓夢。

此外，洪清福表示，蔡總統2016年競選時勞動政策之一是訂定「最低工資法」，至今卻還沒立法，勞團主張基本工資審議程序應法制化，審議制度才會健全，但資方團體卻相當反彈，勞動部所提草案也迴避訂立調整公式，失去原本核心目標，因此鄭重呼籲，勞動部應盡速提出納入相關社會經濟指標的最低工資法，才能穩定調整基本工資。

基本工資 勞動部 消費者物價指數

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