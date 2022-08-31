製造業不妙？景氣低迷連五個月亮黃藍燈

製造業熄火？台經院今（31）日發布7月製造業景氣燈號，出現今年第五個代表低迷的黃藍燈，整體製造業景氣信號值由6月的12.18分，再減少0.30分，至7月的11.88分。

台經院表示，製造業景氣持續低迷，在於全球通膨壓力影響歐美經濟表現，加上中國大陸經濟因清零政策及房地產問題呈現低迷，為全球供應鏈及需求添加更多不確定性，且受到主要國家經濟放緩，客戶購料因去化庫存而轉趨保守觀望，使得外銷訂單由正轉負，這不僅影響需求面表現，也衝擊到售價指標，加上7月廠商對景氣看法依然悲觀，因此使得經營環境面指標依舊疲弱。

台經院指出，就細部產業來看，在電子零組件業方面，儘管國際品牌消費性電子新品推出前備貨效應顯現，出口與外銷訂單表現依舊強勁呈現雙位數成長，然比較基期偏高、終端市場持續疲軟及客戶進行庫存調整效應下，使得7月該產業景氣燈號續維持代表景氣低迷的黃藍燈。

另，在機械設備業方面，由於多國採取升息手段抑制通膨問題，利率調升影響企業的投資意願，使得該產業外銷訂單、生產指標續呈下滑，因此7月該產業景氣燈號續為代表低迷的黃藍燈。

台經院表示，中國大陸近期疫情增溫，加上各地爛尾樓建案延燒，影響房地產市場，7月經濟數據表現，除進出口表現較佳外，其餘主要指標普遍低於6月表現，加上全球通膨壓力持續增溫，主要國家央行採取升息循環與緊縮貨幣政策抑制通膨，加重各國經濟下行壓力，讓廠商投資、購料意願轉趨保守。

此外，又加上俄烏戰事持續，國際農工、能源價格仍維持高檔震盪整理，通膨壓力未能有效壓抑，恐影響終端消費力，而近期北半球極端氣候酷暑現象，在歐洲河運受阻影響原物料及化工產品運輸外、乾旱造成酪農減產、電價上漲等問題；以及中國大陸近來的南旱北澇現象，包括：四川、安徽、浙江、江蘇等地皆面臨電力供應吃緊問題，像四川限電措施由六天延長至11天，目前四川限電危機雖已暫時解除，但在氣候變遷下，這樣的情況仍可能不定期發生，不僅影響工業生產不確定性，若未來的限電影響範圍再擴大，可能為其下半年經濟成長增添更多變因，以上皆是影響台灣下半年經濟情勢的重要因素，是未來觀察重點。