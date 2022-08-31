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2022美國商機日 台美經貿交流關鍵時刻 可望爆大商機

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
黃志芳看好台美合作商機。記者邱馨儀/攝影
黃志芳看好台美合作商機。記者邱馨儀/攝影

「2022美國商機日」今（31）日在台北國際會議中心舉辦，台積電在美國設廠所在的亞歷桑納州Douglas Ducey州長親自率團訪台，並與外貿協會黃志芳董事長、經濟部陳正祺政務次長、美國在台協會(AIT)孫曉雅處長等同台分享台美經貿合作新趨勢，紀錄台美共享價值及友好的歷史時刻。

此活動係由經濟部國際貿易局與外貿協會主辦，美國在台協會(AIT)、美國各州政府在台辦事處(ASOA)、經濟部投資業務處協辦。

外貿協會黃志芳董事長時表示，我們對台美經貿發展「充滿雄心壯志」，台灣扮演全球供應鏈重組的管理者角色，也是關鍵零組件的生產整合者，美國則於高科技產業中居領導地位，美國商機日是媒合中美企業合作的重要平台，台美互補共榮開啟合作的新篇章，為趁勝追擊把握雙邊緊密的互動，貿協將於10月首度前往美國華盛頓DC舉辦台灣形象展，擴大深化台美貿易及交流。

本年美國商機日洽談會採實體及線上雙軌進行，共計近20家美商提出採購需求，其中更有美商因看好台灣供應商品質，願意配合入境隔離政策，二度訪台參加實體洽談會，搶先為疫後復甦做好準備。買主採購品項涵蓋電子資通訊產品、5G智慧穿戴、醫療、金屬扣件、機械及食品產業等，其中，全美吊扇市佔率25%之吊扇大廠，亦參與本活動，尋找台灣LED模組及遠端遙控裝置；另外，食品通路商亦看好台灣美食特色，希望接洽冷凍食品及餅乾業者，多元採購相關食品進軍美國市場。

台灣對美國出口額與中美貿易戰前相比，於2021年達到657億美元，成長8成之多，更創下歷史新高，而台灣亦躍升為美國第8大貿易夥伴，證明台美經貿交流的緊密性。貿協將把握此關鍵時刻，積極布局供應鏈、掌握政策及復甦商機、及爭取拜登政府推動之基建計畫商機這三大策略，持續將台美商務交流推向高峰。

台美商機日商機看好。記者邱馨儀/攝影
台美商機日商機看好。記者邱馨儀/攝影

美國在台協會 外貿協會 經濟部

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