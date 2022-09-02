花旗「宅家神卡」刷iPhone回饋上看15%！「追劇、網購、外送」爽拿最高1500元！

Apple iPhone 14新機即將上市，果粉們摩拳擦掌準備要出動了嗎? 指定通路換iPhone新機就刷花旗卡！9月底前最高享3,500元回饋，搭配指定卡片回饋疊加上看15%，消息一出讓不少卡友激推：「還是花旗最懂我的心！」

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Apple新機「鈔省攻略」，刷花旗最高享3,500元回饋

花旗自7月起推出為期3個月「盛夏宅家神卡」活動，不僅祭出市場最優3%刷卡金回饋，不必再等到現金回饋PLUS鈦金卡卡片權益累積300點換現金，刷卡金回饋即可直接折抵帳單消費！而且活動「無需登錄、不限卡別」當月同時符合指定條件，每位正卡卡友每月最高可享500元刷卡金，等於3個月下來爽拿1500元。

迎接Apple iPhone 14新機上市，花旗也為精打細算的卡友準備好一套「鈔省購機攻略」，買iPhone新機刷花旗卡，除了可享活動3%刷卡金回饋，配合指定通路優惠，回饋疊加上看15%，或最高可享3,500元回饋，也就是說，卡友只要刷對信用卡，即可用更划算的價格擁有iPhone 14夢幻新機。

購買Apple新機刷花旗卡最划算。 (iPhone 14模擬機身，圖/Twitter)

提醒您，指定通路活動優惠需登錄：PChome最高享14%回饋 (單筆分期刷25,000元享3,000元P幣回饋+花旗盛夏宅家神卡活動最高500元回饋)；momo最高享15%回饋 (單筆分期刷10,000元享1,000元紅利金回饋+花旗盛夏宅家神卡活動最高500元回饋)，優惠期間至9/8；Yahoo! 購物中心最高享15.3%回饋 (單筆分期刷15,000元享1,799元超贈點回饋+花旗盛夏宅家神卡活動最高500元回饋)。

另外提醒，持有「花旗現金回饋Plus鈦金卡」的卡友，非分期消費還可再享鈦金卡原本筆筆2%現金紅利，等於享有最高5%回饋，讓卡友刷iPhone新機不用等，反正有花旗卡幫忙扛！

花旗盛夏宅家神卡優惠最後倒數，月月加碼3%刷卡金

除了刷iPhone新機超划算，花旗「盛夏宅家神卡」活動更是好康不斷！卡友只要每個月達到「單月於5大行動支付消費次數達10筆（含）以上」以及「單月於指定17家熱門商店累計消費金額滿8,000元（含）以上」2大條件，就能每月最高輕鬆拿3%刷卡金回饋，最高可於活動期間內獲得1,500元回饋。

花旗「盛夏宅家神卡」活動最後倒數，卡友達到指定條件就能月月加碼刷卡金3%。 圖/花旗銀行提供

夏天宅家追劇，各式影音串流平台當然要訂好訂滿！iTunes Store、Google Play、Netflix、Spotify、KKBOX、Disney+、愛奇藝、YouTube通通有，想看什麼就看什麼，有了花旗卡的貼心回饋，看遍天下也不用花大錢！

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看電影怎能少了美食?善用UberEats、foodpanda、inline美食外送，各國美食一應俱全，隨時都能來一場舌尖上的旅行！除了享有3%刷卡金回饋，新戶綁定花旗卡可以再享5折活動，讓卡友輕鬆在家當省長！

網購「剁手族」更要把握機會清空購物車，各大網購通路：PChome線上購物、momo購物網、蝦皮購物、淘寶網、東森購物網/森森購物網、Yahoo奇摩購物中心，都列入優惠範圍，開學用品、中秋送禮、換季衣物、保健食品……，趕快趁機買起來！

「花旗現金回饋Plus鈦金卡」卡友再享筆筆2%現金紅利，等於最高享5%回饋。 圖/花旗銀行提供

選擇過多的年代，與其選東選西，不如選對信用卡、放大每一分錢，讓每一筆都是聰明消費！花旗「盛夏宅家神卡」活動只到9月底，快把握機會刷花旗、享更多！活動網址： www.citibank.com.tw/s12

*注意事項：本活動之回饋為指定商店累積消費金額之3%回饋。每月個別計算，不得跨月累積。當月須同時符合以上兩個條件，才能享有回饋。正、附卡合併計算，每正卡人每月限回饋乙次，每月上限500元；活動期間內每正卡人最高回饋3次，回饋上限1,500元