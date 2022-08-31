太離譜！中福經營權之爭 竟資遣全部員工還賣廠拆房

股臨會鬧雙胞、經營權之爭甫落幕的紡織股中福（1435），今（30）日召開重大訊息說明會，發言人林志蓁表示，新任經營團隊已於25日選出後，赴公司欲交接時，赫然發現前經營團隊與相關工作人員均被前董事長黃立中辭退，已致無人可接交重要資產。

林志蓁指出，目前新任經營團隊只能先清查資產狀況，整理後建立資產清冊，但因經濟部尚未准予登記，陸榮木尚無法持章到金融機構進行查詢，也無法持章簽署委任簽證會計師的契約文章，因此第2季財報出爐時間尚無從確定。

中福表示，本公司前於8月17日經獨立董事高榮志、吳進成召開股東臨時會解任董事黃立中、胡立三、王百佑，並補選董事會成員而改組。後經6席董事共同召開8月25日董事會推選新任董事陸榮木為董事長。當日，新任董事進入公司後發見辦公室無任何工作人員，才知道所有員工均已遭前董事長黃立中於前一日（即8月24日）辭退，致無人可以就財務、業務、資產、現金、印鑑等為交接。

當日委請公證人在場同步翻查，但無原留公司變更登記印鑑及銀行印鑑。為免資產受損，現已逐步接洽各家銀行擬處理印鑑變更及更換負責人事宜，以利後續資產、帳目之核對，然而因尚未獲公司變更登記主管機關經濟部准予登記，因此目前董事長陸榮木尚無法進行銀行事項、簽證會計師委任及其他依法由董事長對外代表行為等事項之處理。

隨後，董事長即率董事至本公司桃園中壢廠房視察，赫然發現中壢廠房現場之管理及保全人員亦遭辭退，現場已無管理及保全人員，為此不得不緊急委請新保全公司及其人員進駐以維護廠區安全。

尤有甚者，新任董事長視察中壢廠房時發見竟有機具正在拆除本公司廠房，但未見有公告拆除執照，經詢問（有同步錄影）始得知該處廠房係遭力歐新能源股份有限公司（下稱力歐公司）委任聯勝營造有限公司（下稱聯勝公司）拆除，董事長現場要求聯勝公司立即停工，並旋於8月26日至桃園市政府建築管理處確認聯勝公司並無拆除執照就違法拆除（建築法第78條規定參照），已然造成本公司損害。本公司將依法請求力歐公司、聯勝公司逕自未有拆除執照而拆除之回復原狀、損害賠償，並追究損害建築物之刑事及民事法律責任。

就中壢廠房拆除事，本公司之後翻查發見前董事長黃立中未經任何內部核決程序，無論是審計委員會或董事會均不知悉，且查無用印申請紀錄之情況下自行攜出公司章與力歐公司簽署長達20年之土地租賃契約。而查閱該租賃契約書以顯然低於市場行情之低價出租本公司資產等，本公司勢必追究相關人員未經內部核決程序簽約、用印等之刑事及民事法律責任。