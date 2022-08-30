景順：Fed持續升息 亞太公債有吸引力

經濟日報／ 記者張瀞文／即時報導

景順亞太區（不含日本）環球市場策略師趙耀庭指出，美國聯準會Fed）與通貨膨脹的對抗遠未結束。Fed主席鮑爾釋放出好壞參半的訊號，部分投資人認爲，Fed轉向採取更寬鬆立場的時候到了。

趙耀庭表示，如果只觀察過去12個月的通膨變化，可能會發現物價壓力的高點已經過了。例如，天然氣價格單月下跌20%，導致7月的通膨數據低於預期。許多調查也顯示，在短期的未來，對於物價的預期已趨向穩定。

不過，雖然消費者通膨可能早已見頂，但趙耀庭指出，最近的消費者調查結果顯示，如果預期消費者物價通膨將隨時很快重返2%的水準，這樣的期待可能言之尚早。Fed對抗通膨遠未結束，轉向鴿派立場仍遙遠。

Fed態度帶來什麼投資啟示呢？趙耀庭認為，未來數年，公債會提供最佳的風險調整後報酬，尤其是亞太區公債。雖然大部分亞洲市場的通膨低於美國，但大多數亞洲成熟市場及中等收入政府債券殖利率的水準與美國10年期公債相近。

通膨 美國聯準會 Fed 公債

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