公私協力 今年第100座離岸風機聳立台灣海峽

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
離岸風機。圖／經濟部提供
離岸風機。圖／經濟部提供

經濟部表示，公私部門協力推動離岸風電，台灣繼去年底完成兩座示範風場共43座風力機，昨(29)日清晨已完成本年度新增的第100座風力機，歷年累計完成143座風力機，朝年底突破累計200座目標前進。

經濟部指出，疫情從2021年開始蔓延，全球離岸風電工程都受到嚴重衝擊。經濟部配合指揮中心擬定防疫計畫從1.0到3.3，阻絕病毒於邊境外，還要力求工程進度，提供工作人員上岸輪休、海上換員，彈性工時等措施提升工作效率、更協助業者彈性共用工作船舶，以達船舶利用最大化，來提升台灣離岸風場建置量能。

經濟部強調，除了風場建置的大幅進展，已成功吸引國際知名開發商來台投資，也建立離岸風電產業園區與水下基礎、塔架、鑄件、機艙罩等生產基地。吸引全球兩大風力機設備大廠Siemens Gamesa、Vestas，在台建置亞洲第一個風力機機艙組裝廠、建立亞洲最大葉片生產基地等。促成跨國合資設置海事工程公司，鼓勵國內業者籌組並建立船隊，其中「Green Jade」更是台灣首艘可用於離岸風電全迴旋大型浮吊船，國內離岸風電產業供應鏈與相關自主技術能量逐漸建立與到位。

經濟部表示，在疫情持續影響下，台灣離岸風場建置能有如此突破性進展，全賴整體離岸風電施工人員、開發商與在地供應鏈業者的攜手合作，也感謝各相關部會夥伴的協助與支持，排除設置過程中遭遇的障礙。未來，離岸風電將為臺灣提供更多潔淨的再生能源，預計至2035年台灣離岸風電將達20.6 GW。

離岸風電 經濟部

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