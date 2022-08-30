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政院召開穩定小組會議 進貨遞延效應持續影響國內物價

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
物價示意圖。報系資料照／記者許正宏攝影
物價示意圖。報系資料照／記者許正宏攝影

中秋佳節將至，行政院副院長沈榮津今（30）日召開穩定物價小組會議，瞭解應節商品供應情勢。經盤點，相關農產品及月餅等應節商品，供應量充足。另大宗物資價格雖自高檔回跌，但進貨遞延效應持續影響國內物價穩定。

沈榮津表示，已請國發會、經濟部、農委會等相關部會就重要物資預警機制及因應作為提出報告，並責請法務部、公平會確保市場交易秩序，防止哄抬及壟斷等不法行為發生。

政院消費者保護處表示，今(2022)年月餅供應量充足無虞；農委會亦盤點各項應節農產品，包括文旦柚、茭白筍、玉米、豬肉、雞腿翅、秋刀魚、白蝦、文蛤等節前供應情形，加強調配市場供需，也邀集相關團體研商產銷機制，為了應節，蔬果、豬雞肉、水產品等之供貨量皆較平日提升5至15%不等，充裕供應需求。

農委會表示，蔬果生長情形正常，整體價格平穩，惟毛豬、雞蛋、鴨蛋、水產品等，因節慶與國旅需求增加等因素，價格有上漲；但農委會已採行穩定飼料措施，有助平穩飼養成本，並持續監控批發市場行情，以避免哄抬價格等情形。

行政院消費者保護處表示，關於今年四大賣場及四大超商之月餅型錄與五大電商平臺月餅價格，消保處站在消費者立場，將持續關注市場行情，農委會亦加強調配月餅所需之國產食材；另政府也已實施進口小麥、奶油、烘焙用奶粉等重要原物料減徵措施至今年9月底，有助改善月餅價格漲勢。

由於主要產區氣候條件轉好，國際黃豆、小麥、玉米等進口價格可望自高檔逐步回跌，惟受先前成本居高之遞延效應影響，加上全球疫情反覆、供應鏈瓶頸問題持續、俄烏戰爭未歇等風險，全球物價波動變數仍多。經濟部及農委會仍持續主動關切業者、公協會，及早掌握價量異常原因、預判價格趨勢，研提對應之穩量、穩價因應對策。

公平會將持續查處違法聯合行為，另物價聯合稽查小組亦持續關注物價波動情形，分析漲價合理性，必要時啟動聯合稽查，有效防止哄抬、壟斷情事。

月餅 農委會 物價 行政院

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