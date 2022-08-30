林瓊瀛：人才永續的追求要管理思維轉型

資誠聯合會計師事務所擔任2022年天下人才永續國際論壇的創始夥伴，今年論壇主題為「重啟X重組X重塑」，資誠人資管理顧問有限公司董事長林瓊瀛今（30）日受邀發表專題演講「超越競爭：人才管理典範再進化」，探討企業如何持續校準商業策略與人才發展策略，形塑超越人才戰爭的核心競爭力。

林瓊瀛指出，由於勞動世代結構改變，網路原住民世代邁入職場，加上已開發國家多朝向少子化與高齡化邁進，青年勞動力人口逐年遞減，導致職場邁入新常態。近兩年，因為疫情及數位科技發展，遠端辦公的興起讓人才的流動趨於國際化，加上ESG與人權相關永續議題受到重視，企業面臨新的經營挑戰。

林瓊瀛表示，數位時代的發展下，人才永續的追求早已不只是人資單位的任務。整個企業乃至於產業、國家都需要關注，除了追求勞動力的供需平衡，更需要進行人才管理思維的轉型。

企業追求人才永續有四個管理典範轉型方向：

聚焦專業價值：如何回應市場所需，找出發揮專業、創造價值的新方法？堅持哪些恆久不變的核心價值，並能與時俱進？ 打造雇主品牌：如何形塑新時代下的職場互動倫理？如何與過去、現在與未來的員工建立長久且相互信賴的夥伴關係？ 實踐社會使命：如何實踐企業社會使命，獲得員工與社群的共鳴？如何打造人才發展平台，讓人才能為社會發揮最大價值？ 促進技能發展：如何定義並確保企業擁有未來發展所必要的技能？如何齊心健全內部與外部勞動市場，促進技能永續？

林瓊瀛舉例指出，迪士尼公司從1923年的卡通工作室，到多元化跨國媒體集團，順應科技變遷轉型的過程，同時堅守核心價值；Airbnb在2020年受COVID-19疫情衝擊被迫裁員25%，卻運用內部資源，幫助失業員工另覓新職，貫徹品牌精神，打造新型態的員工關係；台灣社創虛擬學校「School 28」，將社創事業結合人才發展，成為社會創新人才的培育搖籃，共創雙贏；新加坡政府為縮短產學勞動力需求差異，整合勞動力市場的數據，提供企業與個人使用者橫跨職能模型、技能評鑑、發展計畫規劃之整合性人才解決方案。

林瓊瀛引述了華頓商學院教授亞當‧格蘭特(Adam Grant)的名言：「運動比賽要求勝，因為那是有限賽局，但商場是無限賽局。真正長青的企業不會把目標放在求勝，而是讓自己能一直留在場上。」

林瓊瀛表示，要談永續，就不能執著於短期的勝負，而必須放眼更長期的未來；人才策略亦復如此，勞資之間不是、也不該是輸贏關係。企業、國家、教育機構、新舊世代都在這場賽局(生態系)之中，唯有跳脫傳統的勝負邏輯框架，進化自身的人才策略，顛覆所有的人才管理手段，才能真正達成永續與平衡。