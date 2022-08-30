快訊

張善政涉抄襲延燒 藍營狀告鄭文燦、鄭運鵬違反選罷法

完結的經營之聖：日本企業家稻盛和夫的「良心動機」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中華徵信所：台灣半導體2025須提防獲利成長鈍化

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
中華徵信所示警，2025年後恐有3大因素影響，將成為可能造成獲利成長鈍化的趨勢。（路透）
中華徵信所示警，2025年後恐有3大因素影響，將成為可能造成獲利成長鈍化的趨勢。（路透）

半導體業獲利高峰已近？CRIF中華徵信所今天發布報告指出，去年製造平均毛利率、營業利益率及純益率創近12年新高，但今年已是台灣半導體業獲利高峰、隨後成長將趨緩，2025年後恐有3大因素影響，將成為可能造成獲利成長鈍化的趨勢。

CRIF中華徵信所公佈2022年版「台灣工商業財務總分析」調查統計分析指出，去年台灣製造業平均毛利率、營業利益率及純益率分別為12.4%、7.8%及11.3%，較前年明顯成長，且創2010年以來的新高。

中華徵信所指出，今年雖有受高通膨、美國升息、俄烏戰爭與中國大陸經濟走弱等因素干擾，整體製造業上半年表現並不遜於去年同期，甚至半導體業、紡織業、電機及機械業表現強於去年同期，預期在蘋果iPhone 14及電動車供應鏈帶動下，仍可樂觀看待今年製造業的毛利率、營益率及純益率，不排除續創新高的可能。

報告指出，若單獨看資訊電子及通信器材業16個子行業，去年在毛利率、營益率及純益率的前3大子行業，分別是半導體業（不包括IC設計業）、被動電子元件業及印刷電路板業，其中，半導體業仍為台灣獲利最強製造業。

但中華徵信所提醒，觀察台灣半導體業的獲利高峰將出現在今年、後續將出現成長趨緩，2025年後將有3大不利因素，第一是美、歐、韓、日半導體布局陸續完成、第二是中國大陸對台灣半導體倚賴漸減、第三是台灣半導體業投資海外生產成本提高，可能造成獲利成長鈍化的趨勢。

其他製造業方面，去年毛利率前5大行業仍由光學及精密器械業以30.9%拔得頭籌，並為連續4年在毛利率稱王，但毛利率為5年來新低，這與大陸華為5G智慧手機遭美國制裁有關。資訊電子及通信器材業的毛利率13.99%，則排名第11名，但也較前年的11.91%成長。

至於第2至5名，則分別為傳統製造業的橡塑膠製品業、非金屬礦物製品業、農產品及食品業、機械設備業毛利率，分別以26.4%、20.57%、20.24%、19.8%。

半導體 毛利率 製造業

延伸閱讀

俄烏戰爭破壞黑海生態 5千隻海豚因俄軍聲納死亡

高盛：半導體庫存修正到明年上半年

航運業上半年大賺逾5000億元 上市櫃賺破2兆近十年新高

電力景氣燈號連3綠 台綜院：半導體已走過榮景

相關新聞

今年收入近3000萬 28歲前操盤手的3條理財守則

席蒙絲（Lauren Simmons）2017年以22歲年齡成為紐約證交所最年輕的全職女操盤手，今年預估收入大約會有100萬美元。她分享3條理財金律，幫助大家提升「財務智商」（FQ）。

租屋族有福！ 營建署宣布300億租金補貼申請再延兩個月

行政院自今年7月1日宣布開辦300億擴大租金補貼專案，營建署表示，至昨日（29日）已由去年租金補貼12萬戶增加一倍以上...

半導體大廠進駐銅鑼、水電用量劇增 環差須補件再審

力積電等半導體業者擬於苗栗銅鑼科學園區設廠，國科會竹科管理局提出環差，今（30）日在環保署首度初審，但由於用水、用電量在...

中科二林、虎尾園區招商 管理局長：提早布局掌握商機

中科管理局今與行政院中部聯合服務中心、彰化、雲林縣政府共同舉辦「中部科學園區投資招商說明會」，中科管理局長許茂新說，後疫...

龔明鑫：三大方向未來十年要引進40萬外來就業人口

國發會上周公布最新人口推估報告，台灣將面臨勞動力短缺危機，國發會主委龔明鑫今天在人才永續國際論壇中表示，少子化高齡化趨勢...

中華徵信所：台灣半導體2025須提防獲利成長鈍化

半導體業獲利高峰已近？CRIF中華徵信所今天發布報告指出，去年製造平均毛利率、營業利益率及純益率創近12年新高，但今年已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。