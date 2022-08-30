中華徵信所：台灣半導體2025須提防獲利成長鈍化

半導體業獲利高峰已近？CRIF中華徵信所今天發布報告指出，去年製造平均毛利率、營業利益率及純益率創近12年新高，但今年已是台灣半導體業獲利高峰、隨後成長將趨緩，2025年後恐有3大因素影響，將成為可能造成獲利成長鈍化的趨勢。

CRIF中華徵信所公佈2022年版「台灣工商業財務總分析」調查統計分析指出，去年台灣製造業平均毛利率、營業利益率及純益率分別為12.4%、7.8%及11.3%，較前年明顯成長，且創2010年以來的新高。

中華徵信所指出，今年雖有受高通膨、美國升息、俄烏戰爭與中國大陸經濟走弱等因素干擾，整體製造業上半年表現並不遜於去年同期，甚至半導體業、紡織業、電機及機械業表現強於去年同期，預期在蘋果iPhone 14及電動車供應鏈帶動下，仍可樂觀看待今年製造業的毛利率、營益率及純益率，不排除續創新高的可能。

報告指出，若單獨看資訊電子及通信器材業16個子行業，去年在毛利率、營益率及純益率的前3大子行業，分別是半導體業（不包括IC設計業）、被動電子元件業及印刷電路板業，其中，半導體業仍為台灣獲利最強製造業。

但中華徵信所提醒，觀察台灣半導體業的獲利高峰將出現在今年、後續將出現成長趨緩，2025年後將有3大不利因素，第一是美、歐、韓、日半導體布局陸續完成、第二是中國大陸對台灣半導體倚賴漸減、第三是台灣半導體業投資海外生產成本提高，可能造成獲利成長鈍化的趨勢。

其他製造業方面，去年毛利率前5大行業仍由光學及精密器械業以30.9%拔得頭籌，並為連續4年在毛利率稱王，但毛利率為5年來新低，這與大陸華為5G智慧手機遭美國制裁有關。資訊電子及通信器材業的毛利率13.99%，則排名第11名，但也較前年的11.91%成長。

至於第2至5名，則分別為傳統製造業的橡塑膠製品業、非金屬礦物製品業、農產品及食品業、機械設備業毛利率，分別以26.4%、20.57%、20.24%、19.8%。