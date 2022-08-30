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國泰證券偕同國邑藥品包場《餘命10年》 鼓勵病友追夢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰證券偕同國邑*(6875)於8月26日舉辦《餘命10年》公益電影招待會，國邑王建治董事長(左三)及國泰證券周冠成總經理(右三)與團隊合影。(照片提供/國泰證券)
國泰證券偕同國邑*(6875)於8月26日舉辦《餘命10年》公益電影招待會，國邑王建治董事長(左三)及國泰證券周冠成總經理(右三)與團隊合影。(照片提供/國泰證券)

國泰證券偕同國邑*（6875）舉辦《餘命10年》公益電影招待會，8月26日首場邀請台安生技總經理暨台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉和國泰證券、國邑藥品員工及合作夥伴共同參與；9月17日場次則由罕病基金會規劃為肺動脈高壓(後稱PPH)聯誼會專場，提供病友及家屬們自由溝通的專屬空間。國泰證券與國邑希望藉此鼓勵大眾把握當下、熱愛當下，勇敢追尋自己的夢想和感情。

《餘命10年》改編自已故作家小坂流加同名小說，為作者小坂流加長年深受PPH所苦的半自傳，深刻地描繪病患和親人、戀人之間的矛盾與不捨，以及重拾夢想的心路歷程。根據研究報告指出，全球肺動脈高壓病患預估至2027年將增加到約24.2萬名病患，以吸入治療來說，美國每名病患每一年的花費高達15萬美金，金額非常可觀，而且每日4～9次頻繁的用藥，也嚴重影響生活品質。藉由這齣真摯且感人的電影，可以讓大家認識肺動脈高壓，更多地關注罕見疾病，在能力所及的情況下，適時地提供資源與協助。

國泰證券說，很榮幸與國邑藥品共同舉辦此次公益電影招待會，並邀請罕見疾病基金會與台安生技暨台灣醫界聯盟基金會共同參與，國邑藥品專注於開發肺動脈高壓的新一代長效吸入藥物，提供肺動脈高壓病患更友善的生活。

國邑藥品董事長王建治表示，國邑所開發的L606及L608為肺動脈高壓的長效吸入藥物，病患只需每12小時進行吸入治療，達到每日兩次全天候藥物覆蓋，達成減少療程次數、減低副作用、減緩病情惡化的三項臨床優勢，幫助病患與罕病肺動脈高壓共存的現實壓力下，讓患者也能追求基本的生活品質。

台安生技總經理林世嘉表示，行政院衛生署已於2004年8月公告原發性肺動脈高壓為罕見疾病，目前肺動脈高壓用藥均為國外藥廠所開發，國邑藥品為台灣第一家自行開發出在臨床三期之L606吸入創新藥物，為肺動脈高壓治療帶來一線的曙光，台安生技長期以來支持生醫產業投資，隨國邑藥品茁壯，一路陪伴支持成為長期合作夥伴，並協助進入資本市場，進而走向國際，也希望能讓台灣PPH患者的治療與生存需求，與國際市場接軌。

國泰證券為國泰金控的一員，秉持著ESG是評估一家企業的永續發展指標，期許在E(環境)、S(社會)、G(公司治理)落實企業永續發展，擔任國邑藥品進入資本市場的主辦承銷商，期許與國邑藥品一起努力。展望未來，國泰證券將持續輔導優秀的生技公司上市櫃，可以提供病患更多醫療選擇，提升整體醫療環境，為社會上有需要的族群盡一份心力。

國泰金控 生技

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