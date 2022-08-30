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租屋族有福！ 營建署宣布300億租金補貼申請再延兩個月

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
300億元中央擴大租金補貼延長申請至10月31日止。營建署提供
300億元中央擴大租金補貼延長申請至10月31日止。營建署提供

行政院自今年7月1日宣布開辦300億擴大租金補貼專案，營建署表示，至昨日（29日）已由去年租金補貼12萬戶增加一倍以上至27萬戶。為造福更多租屋族群並給予想申辦租金補貼卻還來不及申請的租戶，營建署經報請行政院同意，公告延長受理時間至今年10月31日下午5時止，請有需要的租屋族加緊申請的腳步，把握機會、踴躍申請。

營建署表示正值大專院校即將開學，莘莘學子對於在外租屋需求殷切，其實年滿20歲以上的學生也可以申請。

另外，根據民政系統調查，有些民眾誤會自己不符申請資格而卻步，像是與人合租分租套房、居住違章建築、父母有房子、不是弱勢、沒有設籍在租屋處等，以上情形也都可以申請。

坊間也有些房客因為房東於合約載明不希望房客申請補助、房東不同意怕被查稅、怕被房東發現漲租金、房東不同意設戶籍等因素不敢提出申請，營建署指出，公益出租人政策上路以來，目前全台公益出租人已突破10萬人，表示有越來越多房東願意將房子租給領有租金補貼的民眾，房客領租金補貼的同時，房東也能享有綜合所得稅、房屋稅及地價稅優惠，鼓勵更多房東一同加入「用好房、做好事」的行列。

營建署提醒，8月31日前已申請的民眾，目前陸續審查或試算中，舊戶部分，已從8月起陸續以email或電話通知，民眾也可透過300億元中央擴大租金補貼線上申請系統之「進度查詢」功能查看試算結果，並線上切結點選同意或不同意。

營建署補充，8月31日前申請的民眾預計今年10月起撥款，於延長受理期間申請的民眾則預計今年12月起撥款。

租金補貼 房東 租屋

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