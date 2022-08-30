該如何選擇適合自己家族的傳承工具？ 中國信託銀行私人理財團隊分享常見工具應用

展望未來十年，臺灣70歲以上的企業掌門人將達45％，面臨接班傳承挑戰，家族企業要富過三代，可透過制度化及具法律效力方式，規範家族投資組合、家族企業股權管理及財富分配方式，讓家業永續、基業長青。

中國信託銀行於2020年推出「臻富家」私人理財家族財富治理服務，集結中國信託銀行專家團隊、金控集團資源及第三方專業機構，提供從客戶個人理財、家族傳承到企業永續的全方位客製化解決方案。今年(2022)透過向長期往來的臺灣在地標竿企業請益企業永續心法，並邀請安永聯合會計師事務所林志翔執業會計師分享傳承接班常用工具，編輯成專書─《臻傳永藏》，陪伴企業主持續探索並尋求最佳解決方案的可能性。

家族企業傳承最重要的課題就是如何在經營權與所有權取得平衡，林志翔會計師透過一個簡單案例，分享實務上常見的工具應用方式。

林董事長與其夫人育有二子一女，在自己白手起家經營公司打拚多年後，個人已累積不少現金、金融資產等財富，也開始思考個人的傳承及接班計畫……►長子跟次子擔任家族企業要職多年，小女兒另有志趣希望自行創業►希望將經營權交棒給長子，股權各半均分給兩個兒子 ►計畫提供小女兒資金，支持創業發展跟未來生活照顧

就家族企業股權部分，林董可透過閉鎖性公司限制股權轉讓之特性，建立像是限制股權轉讓的門檻、受讓對象、轉讓價格等適當機制，鞏固家族企業之股權與經營權。以林董的角度來說，可利用閉鎖性公司「發行複數表決權、得當選一定名額董事監察人及對特定事項有否決權的特別股(俗稱黃金股) 」特性，保有監督執行的控制權力。

此外，林董可思考發行黃金特別股給長子，使其在股東會表決及選舉時仍有絕對優勢，以鞏固長子未來接班經營。亦可考慮發行無表決權但可領取股息之特別股，讓小女兒可以共同分享公司經營利潤，提供創業所需資金。

閉鎖性公司目前仍有一些發展的侷限性(例如：股東人數有上限、不得公開發行)或控股的侷限性，因此，在規劃前應先諮詢專業人士，以確保接班計畫能有效落實。

針對林董財富傳承部分，則可部份透過信託安排逐年贈與給小孩，以降低未來遺產稅。信託也可再依需求與保險或遺囑搭配運用，例如擔心萬一不幸突然離世，小孩領到鉅額的遺產或保險金後，因缺乏規劃而揮霍一空，或遭有心人士詐騙侵占等，就可以思考結合信託安排，由受託人協助管理及運用遺產或保險金，於定期、定額或特殊目的情況做信託分配，以妥善傳承財富。

而保險除可預留稅源外，在民法繼承規定上，人壽保險金基本上不屬於被繼承人的遺產，因此不會受到特留分限制，不過保險工具看似簡單，也有許多眉角需要注意，像是涉及規避遺產稅的投保就不適用，如果規劃不當，可能衍生額外稅負成本。

每個企業主的家族狀況、資產類型、傳承需求及複雜程度等皆不盡相同，若僅只是複製或套用他人的傳承方法，恐怕無法真正達成企業主之傳承目的，同時，傳承規劃並非僅單靠一項傳承工具就能落實，必須瞭解不同傳承工具之功能及特色，並加以應用、搭配及取捨，方能達到最佳效果。