全台八旅館導入智慧溫控 每年電費支出降低618萬元

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導

經濟部透過節能績效保證專案，核定補助北、中、南、東部共八家旅館建立示範場域，導入智慧化溫度控制，協助業者解決室內溫度控制不易的問題，同時結合採用高效率節能設備，預期每年可大幅降低電費支出約618萬元，並將透過觀摩活動及教育訓練進行推廣。

經濟部自2013年起實施服務業營業場所室溫應不低於26℃，檢查過程發現部分旅館因場域較大、溫度控制不易，或無專人管控冷氣溫度等因素，導致冷氣溫度不均勻或部分時段偏冷的現象。

經濟部為實現2050年淨零碳排目標，鼓勵全年無休、24小時營運的旅館業導入智慧化溫度控制，落實冷氣溫度管理，透過節能績效保證專案，補助圓山大飯店、台中國軍英雄館、凱撒大飯店、昇財麗禧酒店、怡園渡假村、西子灣國際大酒店、墾丁高山青大飯店及恆農假期渡假飯店共八家旅館建立節能示範場域。

經濟部表示，2020年圓山大飯店經輔導後，已汰換部分老舊、低效率鍋爐與空調等設備，每年降低電費支出約170萬元；今年透過節能績效保證專案，將裝置高效率變頻空調箱與導入智慧化溫度控制等節電措施，預計每年可再節省電費60萬元，不僅有效降低營運成本，更可隨時因應來客數與天氣變化之情形，進行冷氣設施溫度調整，創造智慧且舒適環境。

經濟部表示，近五年藉由節能績效保證專案，累計已在多個行業建立共320個節能示範場域，並辦理示範觀摩活動十場次，協助企業節電2.73億度，節省電費8.95億元，未來在淨零碳排的路上，也將與專業的節能服務業者合作，透過科技的力量，讓企業更有智慧的節能，同時預計於9月份開放申請112年節能績效保證專案。

經濟部 冷氣 電費

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