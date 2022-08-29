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消費者指數終止連六跌 物價信心創13年9個月低點

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

中央大學台灣經濟發展研究中心發布8月消費者信心指數（CCI）調查總數為63.08點，雖較上月上升0.03點，終結連續六個月下降趨勢，但其中民眾對物價信心創2008年12月以來最低，約13年9個月，台經中心執行長吳大任表示，這是金融海嘯結束後，物價信心最低水準。

這項調查有六項分項指標，兩項指標上升(購買耐久財、國內經濟景氣) ，一項指標下降(物價水準) ，三項指標持平(家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機) 。從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀。

上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，查結果109.4點，較上月上升0.4點；上升幅度第二的指標是「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果79.7點，與上個月調查結果相較上升0.15點。

唯一下降的指標是「未來半年國內物價水準」，本次調查結果為26.5點，較上個月調查結果下降0.4點。

八月持平的三大指標「未來半年家庭經濟狀況」、「未來半年國內就業機會」及「未來半年投資股票時機」，其中未來半年投資股票時機維持24.8點，與上月相同，都屬歷史低點。

吳大任表示，雖然國人對物價仍憂心，家庭經濟及景氣信心看起來變化不大，但後兩者七月已有下降，加上七月底到現在，國安基金對股市有護盤，因此台股指數仍回到15000多點，造成國人多少對景氣信心沒有轉差。不過整體而言，下半年因為物價會趨緩，民眾對物價信心可能會回升，反而是因為美國持續升息，影響台灣出口，預估民眾對家庭經濟與景氣信心反而會繼續下探。

「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果103.5點，較上月上升0.2點。

物價 景氣

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