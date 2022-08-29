美國降低通膨法案上路 稅局查核力道大幅提升

美國「降低通膨法案」於2022年8月16日由美國總統拜登簽署生效，該法案預計提撥800億美元至美國聯邦稅局(IRS)，以期在未來10年內增加2,040億美元的聯邦政府稅收。這800 億美元的預算將有一半的資金用於加強IRS執法活動；另一半將用於IRS報稅系統的升級，以加速對納稅義務人的服務。該法案規定，這筆800億美元預算可以用到2031年9月30日。

降低通膨法案提撥IRS 800美元預算於未來十年的內容包括：

456億美元用於加強執法活動，如計算及收回納稅義務人積欠的稅款、支付稅務訴訟費用、進行刑事調查及提升調查技術、進行數位資產監控及檢視相關申報，以及打擊違反國內稅法和其他金融相關等犯罪情事；

253億美元用於提升IRS內部系統，以加速對納稅人的服務及提升執法效率，包括電腦資訊技術開發、加強、運營、維護並加強資訊安全的保護；48億美元用於業務系統現代化，包括開發電話回電技術(Callback Technology)和其他技術，以提供更加客製化的納稅人服務機制；32億美元用於納稅人服務，包括稅務申報前協助和教育、美國稅申報帳戶服務以及稅務訊息宣傳等。

1,500萬美元用於向國會報告電子報稅系統的成本與進度，包括該報稅系統升級應可適用於納稅義務人不同的收入及稅報複雜程度，能支援多種語言、應用於手持裝置，並且有良好的資安保護；納稅人對於該報稅系統的期待及意見；獨立第三方的專業評估等內容。

美國財政部長珍妮特耶倫(Janet Yellen)於8月17日向美國國稅局局長查爾斯·雷提格(Charles Rettig )發送備忘錄指示，降低通膨法案額外提撥的預算，IRS不應增加對收入低於40萬美元的小型企業或個人納稅義務人加強稅務審計，而需用於「結束兩級稅收制度(two-tiered tax system)：大部分美國人皆負擔應繳納的稅款，然而高收入的納稅義務人卻沒有。」此外，耶倫的備忘錄還指示，IRS與財政部合作制定具體的稅務系統改善計劃時間表，以完善對納稅義務人的服務，實現現代化科技技術，並增加稅務徵收的公平性。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人表示，此次美國稅局的預算調整著重在整體數位系統的更新，希望藉由系統的提升加強對納稅人的服務，以及提升稅務人員審查的效率。一般納稅人可望在不遠的將來獲得更簡便即時的稅務服務。另一方面，在IRS數位系統提升下，稅局查核的力道會大幅提升，尤其是收入超過40萬美元的個人、大型企業及合夥事業更是未來稅局查核的重點。再加上此次法案通過預算，更允許IRS在未來10年內將其員工人數增加40%至50%。

蘇宥人提醒美國納稅義務人，包含公民及綠卡持有者、美國公司及合夥事業以及赴美投資的臺商，皆應重新檢視自身美國稅務遵循的情況，必要時和稅務專業人士討論，及時採取必要的措施，以管理自身稅務風險。