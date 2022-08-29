半導體用電碳排高 環團籲速轉型

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

半導體溫室氣體的間接排放佔75%，要努力節能，並多用綠電！環團與學生29日召開記者會，呼籲半導體業者仿效台達電、緯創等企業的減碳模式加速淨零碳排轉型。台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文直言，台積電2025年用電量將佔全台12%，但台灣目前有80%電力來自化石燃料，呼籲半導體公司要自行發展綠電，環保署也要向他們徵收碳稅。

半導體加速轉型

台灣健康空氣行動聯盟執行秘書趙慧琳表示，據環保署公布資料，台灣半導體產業2020年溫室氣體排放量為1641萬公噸，其中有1238萬公噸是間接排放所造成，高達78%是因為用電產生的碳排，台積電、仁寶、鴻海、日月光與大立光等廠商，要加速使用再生能源100%（RE100）的期程，設法在2030年完成目標。

環團舉例，以半導體供應鏈的重要廠商台達電與緯創為例，都明確承諾2030年達成RE100，台達電2016-2020年減碳53.4%，這其中95%更是減在用電；緯創2030年達成碳中和，2021年減量21%、2025年減量37.8%等等，環團也呼籲半導體公司自行發展綠電，降低對政府火力發電的依賴。

環團籲徵收碳稅

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文指出，IPCC建議全球在2030年減碳50%，在台灣根本是天方夜譚，據彭博社上周報導，2025年台積電用電量將佔12%，而台灣有80%的電力來自於化石燃料，目前政府要求這些用電大戶5年內建置10%綠電的比例太少，應該明確將減碳時程納入《氣候變遷因應法》。

另外他也建議環保署在2030年底前全面徵收碳稅，且在《再生能源發展條例》修正案，應加入公民參與的機制與政策環評。清華大學人社院學士班大三學生王偉軒則批評台積電將台灣綠電99%配額買走，讓其他企業無法加入減碳行列，呼籲台積電自行發展綠電，並提高水的使用效能。

中正大學公共事務研習社活動長林右崇則指出，未來南科、高雄將有台積電的工廠進駐，但台灣發電結構長期以來是南電北送，如果沒有改變輸電結構，加強電網韌性，未來大停電的頻率只會增加，因此他呼籲制定明確電網改善計畫。

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