快訊

動線讓人迷惑 是建築師用心良苦 北藝頻挨轟為何獲國際好評

無黨、不提供學經歷！陳其邁、柯志恩外 41歲政治素人挑戰高雄市長

北捷板南線驚傳「松鼠咬人」 女乘客右腳遭咬傷月台爆騷動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

分擔家計 90%學生開學後計畫打工 創九年新高

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

即將開學了，連三年飽受疫情影響，大學生為了分擔家計，開始忙著找打工、家教機會，yes123求職網「開學打工族與下班搶錢族調查」，開學會後有計畫打工的學生高達90.1%，比例不但高於去年的88.4%，更創下九年以來新高。

調查顯示，高達九成七都曾打工，其中四成四目前「有揹負」就學(助學)貸款，平均負擔金額更高達33.2萬元。「學貸族」估計自己在畢業或退伍後，平均得需要再工作5.7年，才有可能還清全部的學貸，其中甚至有13%認為，要花「十年(含)以上」。

yes123求職網調查顯示，包括「打工與接家教」，有高達九成七(97.2%)的大學生曾經「半工半讀過」，而且平均月收入，則落在20,544元。只是對於「半工半讀」所賺到的錢，「不滿意」的比例，仍然高達70.8%。

即使有超過九成的大學生，曾經開學打工、接過家教，不過調查也發現，合計66.3%認為所賺到的錢依舊「不夠用」、「入不敷出」，其中又分成：45.2%屬於「不夠用，仍得靠父母、親戚資助」；21.1%屬於「不夠用，仍得靠朋友、師長或同學資助」。

代表其餘33.7%算是「夠用」的，而且還分成下列這三種狀況：其中22.2%為「剛剛好夠用，不缺錢但也沒有存錢」；9%為「還有剩，可以自己存錢」；以及2.5%為「還有剩，甚至可以補貼家用」。

曾經打工的九成七大學生中，有四成四(44.2%)透露，目前「有揹負」就學(助學)貸款，而且平均負擔金額，更高達33.2萬元。「學貸族」估計自己在畢業或退伍後，平均得需要再工作5.7年，才有可能還清全部的學貸，其中甚至有13%認為，要花「十年(含)以上」。

至於開學後，yes123求職網調查，46%的大專生「僅有計畫打工」，44.1%「有計畫打工與接家教」，等於想「兩頭跑」；以及8.2%透露，「僅有計畫接家教」；剩下1.7%屬於「沒有計畫打工與接家教」。 綜合上述數據，合計有90.1%「有計畫」在新學期打工，比例不但高於去年的88.4%，更創下九年以來新高。

合計52.3%，也就是過半數「有計畫」在新學期接家教，雖然比例略低於去年的52.9%，仍是五年以來「次高」水準。

如果選擇「打工」的話，43%想打「一份」工就好；剩下57%則規劃，打「兩份(含)以上」的工。在可複選狀況下，新學期打工的主因，則分別為：「賺生活費」(60.3%)、「籌學費」(56.4%)、「家中有貸款、負債壓力」(50.1%)，以及「單純想存錢」(39.6%)、「增加實務經驗」(33.8%)。

打工 大學生

延伸閱讀

開學加中秋連假社區傳播風險升 蘇貞昌：密切觀察

明天開學！ 彰化各校酒精、口罩必備 學生生病不到校

央廚開學大量供餐飯卻沒熟 還有縣市餐湯桶「卡貨運」

教部開學前四天才頒菜單指引 偏鄉午餐恐來不及升級

相關新聞

時機歹歹！逾九成大學生開學後計畫打工 創九年新高

通膨、疫情，學生半工半讀成常態！根據yes123求職網今（29）日發布的最新調查顯示，接下來在開學後，有90.1%的大學...

擔憂明年景氣 工總76%會員認為基本工資調幅應低於3%

勞動部即將於9月1日召開基本工資審議委員會，討論明年度基本工資之調幅。根據工總今（29）日公布會員廠最新調查顯示，有64...

分擔家計 90%學生開學後計畫打工 創九年新高

即將開學了，連三年飽受疫情影響，大學生為了分擔家計，開始忙著找打工、家教機會，yes123求職網「開學打工族與下班搶錢族...

本周台股／鮑爾年會鷹派演說重挫美股 台股將面臨利空洗禮

上周五台股回到五日線、月線、季線之上，收在15278點，但全周周線收黑下跌130點，中止連七紅，因市場觀望國際央行年會談話，日均量也不足1900億元，尤其美國聯準會主席鮑爾在年會上發表偏向「鷹派」演說，引發美股重挫，預料本周台股將面臨利空洗禮，護國神山台積電等在美有ADR掛牌個股，首當其衝。

白話財經／超商賣現煮咖啡 不只賺很大 更有拉抬業績祕密

除了婚禮習俗外，零售流通業中也有「帶路雞」的說法，這不是真的雞，但在零售流通業中扮演至關重要的角色，甚至有沒有帶路雞，業績前後可以差到20%至30%，因此業者對於帶路雞的經營不遺餘力。

耗水費 經部：視水情、物價開徵

經濟部原訂於今年七月起要針對用水大戶開徵耗水費，但因考量電價調漲，避免水電雙重增加產業成本，擴大對民生物價影響，因此並未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。