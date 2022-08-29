分擔家計 90%學生開學後計畫打工 創九年新高

即將開學了，連三年飽受疫情影響，大學生為了分擔家計，開始忙著找打工、家教機會，yes123求職網「開學打工族與下班搶錢族調查」，開學會後有計畫打工的學生高達90.1%，比例不但高於去年的88.4%，更創下九年以來新高。

調查顯示，高達九成七都曾打工，其中四成四目前「有揹負」就學(助學)貸款，平均負擔金額更高達33.2萬元。「學貸族」估計自己在畢業或退伍後，平均得需要再工作5.7年，才有可能還清全部的學貸，其中甚至有13%認為，要花「十年(含)以上」。

yes123求職網調查顯示，包括「打工與接家教」，有高達九成七(97.2%)的大學生曾經「半工半讀過」，而且平均月收入，則落在20,544元。只是對於「半工半讀」所賺到的錢，「不滿意」的比例，仍然高達70.8%。

即使有超過九成的大學生，曾經開學打工、接過家教，不過調查也發現，合計66.3%認為所賺到的錢依舊「不夠用」、「入不敷出」，其中又分成：45.2%屬於「不夠用，仍得靠父母、親戚資助」；21.1%屬於「不夠用，仍得靠朋友、師長或同學資助」。

代表其餘33.7%算是「夠用」的，而且還分成下列這三種狀況：其中22.2%為「剛剛好夠用，不缺錢但也沒有存錢」；9%為「還有剩，可以自己存錢」；以及2.5%為「還有剩，甚至可以補貼家用」。

曾經打工的九成七大學生中，有四成四(44.2%)透露，目前「有揹負」就學(助學)貸款，而且平均負擔金額，更高達33.2萬元。「學貸族」估計自己在畢業或退伍後，平均得需要再工作5.7年，才有可能還清全部的學貸，其中甚至有13%認為，要花「十年(含)以上」。

至於開學後，yes123求職網調查，46%的大專生「僅有計畫打工」，44.1%「有計畫打工與接家教」，等於想「兩頭跑」；以及8.2%透露，「僅有計畫接家教」；剩下1.7%屬於「沒有計畫打工與接家教」。 綜合上述數據，合計有90.1%「有計畫」在新學期打工，比例不但高於去年的88.4%，更創下九年以來新高。

合計52.3%，也就是過半數「有計畫」在新學期接家教，雖然比例略低於去年的52.9%，仍是五年以來「次高」水準。

如果選擇「打工」的話，43%想打「一份」工就好；剩下57%則規劃，打「兩份(含)以上」的工。在可複選狀況下，新學期打工的主因，則分別為：「賺生活費」(60.3%)、「籌學費」(56.4%)、「家中有貸款、負債壓力」(50.1%)，以及「單純想存錢」(39.6%)、「增加實務經驗」(33.8%)。